«El tripartito está en liquidación por su insolvencia con el dinero de los vecinos»

El déficit con el que se cerró 2021 y las consiguientes modificaciones que ha obligado a introducir en un presupuesto de 2022 todavía en tramitación han recrudecido las críticas de la oposición en el Ayuntamiento de Sagunt contra la gestión económica del gobierno local. El portavoz del PP, Sergio Muniesa, interpreta la situación como que «el que está en liquidación es el tripartito, que nos lleva a la ruina y demuestra su insolvencia para gestionar el dinero de los vecinos».

El popular lamenta que «el presupuesto es papel mojado tres semanas después de presentarlo», lo que supone un nuevo revés a la «credibilidad de Darío Moreno y su gobierno, que justificaron el retraso en las cuentas a la intención de afinar en sus previsiones, cuando ya han saltado por los aires, además de asegurar que este año no iban a tener problema para pedir un préstamo de 8,5 millones». Sin embargo, «por segundo año consecutivo repiten el fiasco de anunciar inversiones millonarias, que no pueden hacer por su clara y manifiesta insolvencia financiera a corto plazo», según Muniesa.

Pese a que estas cuestiones puedan parecer muy técnicas, el portavoz de los populares en Sagunt señala que «el tripartito pretende ahora financiar el rebacheo de calles, las inversiones en instalaciones deportivas o la renovación de plazas con venta de patrimonio. Hasta 6,6 millones a lo largo de este año, cuando los ingresos por este concepto en ejercicios anterior ha sido mínimo o cero».

Muniesa insiste en que «mantener la propuesta presupuestaria es indignante y temerario. Es un despropósito atender a los caprichos de la izquierda, cueste lo que cueste, sin atender a la realidad del momento. Los damnificados, una vez más, son los vecinos que ve cómo un año más no se invierte en sus barrios, aunque tienen que pagar más impuestos».

«Broma de mal gusto»

Otra voz crítica es la del concejal no adscrito, Carlos López, quien tilda la tramitación del presupuesto como «broma de mal gusto», aunque asume que «tampoco va a servir de nada que nos lamentemos y nos echemos las manos a la cabeza por lo que se nos viene encima».

Según destaca el edil en referencia al informe del interventor, «lo único que le faltó fue poner una coletilla que dijese: “no os lo creéis ni vosotros”, en relación a las cuentas del tripartito. Otro año más nos quedamos sin crédito», en consonancia con la «ley universal que dice que no se le fía a aquel del cual se desconfía».

López insiste en que «nuestros gobernantes lo único que hacen es pasar del ajuste presupuestario, en un intento desesperado a última hora de engañar a los votantes, de los 97,7 millones iniciales a los 93,1 definitivos. Y todo ello, cual magnífico prestidigitador, sacándose de la manga de una semana para otra, que ya no ingresaremos 2,6 millones de euros a través de venta de suelo municipal, sino que ahora recaudaremos 6,6 millones, cuando el mayor ingreso en este concepto en los 10 últimos años apenas ha superado los 600.000 euros…, de locos».

