Faura logra un acuerdo para eliminar las criticadas torres de alta tensión

Las gestiones durante varios años han permitido que al fin el Ayuntamiento de Faura haya logrado un acuerdo para una de las medidas más demandadas a nivel vecinal en la localidad: La retirada de la linea de alta tensión que atraviesa el barrio de Almorig y de las dos torres que ésta lleva asociada.

Un protocolo entre Red Eléctrica Española, Iberdrola, Generalitat Valenciana y el propio consistorio rubricará el desplazamiento de la linea. En él se prevé la financiación, el desarrollo y los recursos destinados para la intervención; asimismo se reserva al ayuntamiento la potestad de velar por el desarrollo del proyecto. «Agradezco muchísimo al presidente de la Generalitat que haya apostado por este proyecto. Aunque no es la primera vez que el gobierno valenciano intenta darnos su apoyo, es justo ahora cuando se logra incorporar y dinamizar», aseguraba el alcalde, Toni Gaspar.

Red Eléctrica se ha comprometido a redactar los proyectos. Asimismo Iberdrola sustentará su acción en dicho proyecto. «En breves semanas estará fijado el protocolo de actuación que contendrá las obligaciones de cada una de las partes. No obstante, esperamos resolver, de una vez por todas, este problema ante el que estamos luchando desde hace años» apuntaba Toni Gaspar, alcalde de Faura, tras años de gestiones en los que incluso nació la plataforma vecinal ‘Torres fora!’ por la retirada de la alta tensión.

La intervención prevista contempla el desplazamiento de la linea de alta tensión que discurre a escasos metros de las viviendas del barrio de Almorig; dicha actuación nace dotada con un presupuesto del gobierno valenciano que deberá ejecutar y administrar el ayuntamiento. El presidente de la corporación municipal, Toni Gaspar, quiso destacar la labor desarrollada por el equipo de gobierno, así como la confidencialidad que requieren este tipo de intervenciones. «Hemos esperado a tenerlo todo cerrado para anunciarlo en el pleno, aún así las entidades implicadas han dado luz verde no solo al proyecto sino también a su presentación en el plenario. Ahora solo nos queda firmar el protocolo; una firma, que esperamos vivir en Faura».

El portavoz de Junts per Faura, Doménec Garcia mostró su apoyo a la labor del equipo de gobierno aunque requirió, una vez más, mayor información. «No estaría mal informar a los vecinos, a las partes implicadas. Entiendo que el acuerdo que tuvimos a principios de legislatura no se ha logrado. No obstante, por nuestra parte, lo que queremos es que la línea de alta tensión vaya fuera. Nos gustaría compartir, informar o explicar más a las partes» añadía García.

El alcalde de Faura quiso dejar claro que ha preferido esperar a tener la negociación forjada. «He optado por la confidencialidad y la discreción. Las negociaciones son complicadísimas. Se han dado muchos problemas. En el caso de la red de alta tensión incluso he pedido permiso para poder informar y ahora sé que estamos a punto de firmar el protocolo en unas semanas» .

Tras años de demandas, los vecinos de Almorig esperan la rúbrica de la solución definitiva y ante todo la retirada de la alta tensión que discurre aneja a sus viviendas.