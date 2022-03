Tras un paréntesis de dos años debido a la pandemia, el Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí vuelve a convocar a la ciudadanía a la tradicional Trobada en el Castillo de Sagunto. El acto tendrá lugar el domingo 3 de abril. Nos reuniremos a las 10 horas en la Plaza Mayor para manifestarnos por la subida al castillo con el acompañamiento musical de los hermanos Caballer. En el monumento, repartiremos botellas de agua y, quien haya llevado almuerzo, podrá reponer fuerzas. En esta edición (ya van dieciséis), el periodista y escritor saguntino Antoni Gómez estará a cargo del manifiesto, y participará el grupo de recreaciones históricas Saguntum Augusta.

El objetivo es reclamar inversiones en el castillo, que sigue en el mismo estado desde hace décadas, exceptuando alguna intervención de emergencia. Animamos a la ciudadanía a asistir a la Trobada para exigir a los políticos que se comprometan y elaboren un plan para el castillo, sin duda, el monumento más emblemático de nuestra ciudad. No podemos aceptar que el Centro de recepción de visitantes siga cerrado, que no haya baños en todo el recinto o que la señalética sea inexistente o, si la hay, esté obsoleta y no aporte información de interés. Las anteriores ediciones han sido un éxito y han demostrado ser una excelente ocasión para que los ciudadanos, dejando de lado cualquier ideología política, se unan para mostrar su preocupación por la situación de abandono y desidia en la que se encuentra el patrimonio saguntino.