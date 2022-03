"Estamos abandonados en El Tochar y ninguneados"

Los vecinos de la urbanización de El Tochar de Torres Torres aseguran estar «hartos de la discriminación a la que nos tiene sometidos esta alcaldesa». «Estamos abandonados y ninguneados, nos sentimos ciudadanos de segunda», declaraban el presidente y el vicepresidente de la junta directiva de la urbanización. «No somos vecinos de segunda, en el Tochar hay más de 200 viviendas y suponemos con nuestros impuestos un 20% del presupuesto», añadían.

Tanto Joaquín Yuste como Joaquín Meliá lamentaban la falta de servicios en la zona, carencias que han quedado plasmadas « en quejas al Síndic de Greuges y más de treinta registros de entrada al ayuntamiento en los últimos dos años, de los que ha hecho caso omiso».

A estos problemas, ambos representantes añadían la falta de comunicación que existe con la mandataria, «no hay ninguna, le cuesta reunirse con nosotros y cuando lo hace, nos dice que somos unos señoritos y que Torres Torres tiene problemas más importantes y urgentes que los del Tochar».

Yuste y Meliá recuedan a la alcaldesa, Amparo Bolós, que la administración pública tiene la obligación de dotar a su vecinos de servicio mínimos, servicios de los que carecemos en esta urbanización desde hace bastante tiempo y que no se prestan ni se solucionan», decían

Entre las carencias destacan la falta de señalización, causante de múltiples accidentes. «La entrada a la urbanización necesita de una solución ya, es muy peligrosa y no hay ni un espejo. La visibilidad es nula y esto ha provocado decenas de accidentes. Además pasan muchos ciclista y algún día habrá un disgusto». Aseguran que también faltan señales dentro de la zona residencial para determinar quien tiene la prioridad entre vehículos, para moderar la velocidad, señales de Stop, badenes como los que antes había. «Los niños van con sus bicis y sus patines y las calles son un peligro».

Por otro lado, «hay zonas sin cobertura móvil. Esto ha impedido que muchos vecinos no pudieran teletrabajar en pandemia y se hayan tenido que marchar», comentaban.

La falta de mantenimiento es otro aspecto que preocupa a los vecinos: «las calles están llenas de baches que han provocado muchas caídas de nuestros hijos, hay trapas abiertas de alcantarillado que son un riesgo para los más pequeños, zonas sin luz, falta de limpieza, hay parcelas sin vallar llenas de maleza sobre las que no se actúa, si no lo hace el propietario que lo haga el ayuntamiento de forma subsidiaria, ya que esto supone un riego de incendios además de la insalubridad que se genera».«Le hemos pedido que actúe y nos comenta que no hay disponibilidad presupuestaria, cuando hay de superávit».

Por último, recuerdan los olores que padecen procedentes de la planta de residuos de Algímia d’ Alfara. «Ya sabemos que es difícil la solución , pero por lo menos, el ayuntamiento nos podía ayudar y no lo hace», aseguran.

Yuste y Meliá esperan que « el equipo de gobierno recapacite y atienda a los vecinos del Tochar como lo hacen con el resto de vecinos del pueblo», terminaban los portavoces vecinales.

Mal estado. La urbanización presenta muchas carencias y necesidades de actuación. 1 Una vecina muestra los agujeros en el firme de la calzada. F

2 Los badenes de las calles están estropeados y suponen un peligro. F

3 La suciedad se acumula en las parcelas generando riesgo de incendio. F

La alcaldesa de Torres Torres, Amparo Bolós, asegura que «en estos dos últimos años, se está invirtiendo más en la urbanización de El Tochar que nunca». «Casi 200.000 euros para la red de agua potable, el 55 % del plan de inversiones, a lo que se suma el mantenimiento municipal de la decantadora, que no ha hecho nadie. Yo creo que esto no es tratarlos como vecinos de segunda». «Soy consciente de que queda mucho por hacer, de que hay carencias, pero hay que ir poco a poco atendiéndolas. Por ejemplo, tengo dos urbanizaciones sin alcantarillado y eso también es prioritario, no solo está El Tochar», respondía a las quejas de sus vecinos.

Respecto al mantenimiento de la zona, asegura que «se limpia dos veces por semana, más que en otros sitios, cuando la pinocha se genera de parcelas privadas que deberían asumir ellos». Por último, afirma «no entiendo ahora cómo se busca la cordialidad con el ayuntamiento cuando han interpuesto un contencioso contra éste», finalizaba Bolós.

«Se está invirtiendo en estos dos años más que nunca»

La alcaldesa recrimina que se busque cordialidad con un contencioso de por medio

M.R. Torres Torres