A quien corresponda: Estos días está sobre la mesa hablar de la Cofradía de la Sangre de Sagunto, una Cofradía con mas de 500 años de antigüedad. Una Cofradía que por su reglamento, sobriedad y tradición ha conseguida que nuestra Semana Santa sea reconocida Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Las tradiciones de un pueblo, fiestas, monumentos....son las que dan identidad y nos hacen ser únicos frente al resto de pueblos o fiestas. Esta “peculiaridad” es la que atrae a visitantes, crean interés por nuestra historia y tradición.

Como mujer, debo decir, que no me siento desplazada por no pertenecer a la Cofradía porque realmente e indirectamente sí pertenezco y lo hago de manera activa.

Soy nieta, hija, hermana y esposa de cofrade, creo que es un privilegio. A través de ellos he vivido, y lo sigo haciendo, la fiesta de manera plena, sentimiento que he trasmitido a mis hijas.

Soy parte activa, acompañando a Jesús Nazareno en su sufrimiento en el calvario, a la Soledad cuando se encuentra con su hijo, en el “Desclavament”, escuchando la reflexión del sacerdote, visitando los monumentos, participando de los actos de la mayoralía del año, colgando del balcón nuestra identidad, comunicando, de está manera «aquí vive una cofrade de corazón».

Sí. Verdaderamente soy parte activa de la Cofradía.

Y pensando en el tema que el próximo Domingo estará sobre la mesa, me planteo algunas cuestiones que dejo en el aire.......Si hay verdadero interés, un verdadero sentimiento cofrade femenino que sea visible, ¿Por qué no vivir la Pasión de Cristo fundando una cofradía? Quizá como sede ¿la ermita de la Virgen de los Dolores?.....hacer historia por nosotras mismas.

A mi entender, la Cofradía de la Sangre no es antigua ni infravalora a la mujer, sino que vela por su reglamento y tradición que la ha mantenido viva hasta nuestros días. ¿Se creará otra Cofradía en Sagunto?..... para mí esa es la opción.