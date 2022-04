Cuestionan el plan de eliminar la obligatoriedad de aparcamientos en Sagunt

«Plantear la eliminación de la reserva obligatoria de aparcamientos saturará aún más las calles de coches». Así valora el portavoz del PP en Sagunt, Sergio Muniesa, la propuesta del tripartito de eliminar ese requisito en las nuevas construcciones. Medida «ilógica», según el popular, que reclama al menos «soluciones alternativas» como la habilitación de aparcamientos en solares de propiedad municipal.

Actualmente, todos los edificios de nueva construcción deben reservar una plaza de estacionamiento de vehículos por vivienda a partir de promociones con dos o más, pero «no se puede flexibilizar esta exigencia con carácter general y también específico, como en la zona de la playa del Puerto de Sagunt, cuando ya hay espacios saturados de coches».

El portavoz popular añade que «intentar justificar la propuesta en que hay propietarios que no quieren edificar en las actuales condiciones no tiene sentido. Al gobierno local se le llena la boca de sostenibilidad y movilidad, pero no hace nada porque con esta solución se incrementa la aglomeración de coches en vía pública».

Para paliar este problema, Muniesa plantea que en el Port se utilice el solar municipal detrás de Ciudadmar y en el casco histórico se estudien las posibilidades.