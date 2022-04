El dia 3 d’abril de 1979, la ciutadania va ser cridada a les urnes per primera vegada des de l’any 1934, a unes eleccions municipals democràtiques per escollir els regidors de l’ajuntament. Tots els partits democràtics tenien en comú la voluntat de capgirar l’administració local, introduir canvis en la gestió de la ciutat i impulsar nous projectes urbanístics, culturals, socials i econòmics. Calia construir l’ajuntament i la ciutat democràtica.

Aquest 3 d’abril se produirà una cosa semblant. El 3 d’abril de 2022 els confrares de la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist estem cridats a les urnes per primera vegada des de l’any 1998 quan és va produir ja una votació referent a l’entrada o no de les dones en la Confraria. Eixa votació va ser més un espectacle que una votació com a tal, esperem que enguany no siga així. Confrares que no van poder entrar a l’Ermita perquè van ser vetats... Pot ser en eixe moment era així com se deuria de fer o com millor se va pensar, però ara, 24 anys després, tots els promotors, democràtics continuant amb el símil, tenim una cosa en comú, la voluntat de capgirar la Confraria i introduir els canvis necessaris per a passar d’una al·legalitat en la seua composició a una legalitat que ens ajudaria a créixer com a col·lectiu.

Si que és cert que la Confraria no ha de tindre entitat jurídica pròpia. Però també és cert que al no tindre eixa entitat no pot tindre cap propietat al seu nom ni cap material inventariable, per exemple el major patrimoni de la Confraria que era l’Ermita de la Sang ja no és seu per no tindre eixa identitat pròpia. I és més la declaració de Festa d’Interès Turístic Nacional que posseeix la Setmana Santa Saguntina se pot sostindré sense tindre entitat jurídica pròpia, qui ho va demanar? La mantindran si continua la discriminació de la dona en la Festa? O que ha passat amb els canvis d’estatuts aprovats en Junta General anteriorment, no s’han dut a terme? No s’han fet legals? Pot ser el més interessant ara no és únicament fer aquest canvi sinó que la Confraria ha d’impulsar nous espais socials, culturals, econòmics i religiosos, i hem de tindre clar que l’arrelament en la nostra ciutat és ferm. La modificació de l’article dos per a la introducció de la paraula «persones» enlloc d’homes no se deuria d’estar ni debatent, se deuria d’estar parlant de quan fem un Congrés Confrare i s’adapten els estatuts a la legalitat.

Segur que hi ha arguments que sols intenten defendre la tradició. Però hi ha tradicions que no tenen sentit hui en dia i a més si hi ha lleis que marquen coses diferents. Si, ens podem fixar en la llei Orgànica de Llibertat Religiosa (Llei 7/1980, de 5 juliol, 177, 24.07.1980), o en el Reial decret 594/2015 que regula el Registre d’Entitats Religioses és del 3 de juliol de 2015, o la Constitució Espanyola on l’article 149.1.1ª de la Carta Magna «regula les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat entre tots els espanyols en l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures constitucionals».

Però és més, jo tinc clar que sols hi haurà canvis si la societat vol canvi, i este es el moment. «I va crear Déu a l’home a la seua imatge, a imatge de Déu ho va crear; home i dona els va crear», Gènesi 1:27. Els cristians i cristianes devem de buscar la igualtat, sense cap prejudici. Ara és el moment de donar el pas «estimar a Déu sobre totes les coses i estimar al proïsme com a si mateixos.» (Mateo 22:37-39) i eixir en la foto com una Confraria adulta i valenta que assumeix el pas del temps i s’adapta al segle XXI.

530 anys d’història que ens han de servir per a vore en perspectiva tot el que este 3 d’abril s’està demanant. Jo el 3 d’abril votaré democràcia, votaré igualtat.