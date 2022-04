Creo que para encauzar el debate de lo que se está planteando en la Junta general de este domingo, sería importante saber qué estamos defendiendo con cada postura.

Los que defienden la incorporación de las mujeres a la Cofradía ¿Están reivindicando un derecho fundamental de la mujer en general? Y los que no están de acuerdo, ¿están negando esos derechos fundamentales de una forma retrograda y machista? Creo que ese no es el debate, señores, solo somos una Cofradía y, en esos otros términos, es como creo que deberíamos planteárnoslo.

Intentaré poner un ejemplo de la diferencia que existe entre los dos debates. Si en una reunión de católicos, compuesta naturalmente por hombres y mujeres, se planteara el tema de que, si la mujer puede o no ser clérigo y como consecuencia pudiese subir en el escalafón eclesiástico hasta convertirse en Cardenal, Obispo o incluso ser elegida Papa, mi voto sería sí. Naturalmente, ya que la mujer como el hombre tienen las mismas cualidades y derechos para guiar a los fieles, oficiar y otorgar sacramentos, etc. Ese sí sería un debate en el que se pondría en tela de juicio la capacidad y derecho o no de la mujer en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestra religión.

Si, por el contrario, en un tema casual y desde luego de menor importancia, propusiera una mayoralía de nuestra Semana Santa saguntina, que el Jueves Santo visitarían los monumentos acompañados por una banda de Mariachis durante su recorrido, yo me opondría enérgicamente, o que desde el balcón de una casa se pidiera parar la procesión del Viernes Santo, para que cantaran una saeta, también me opondría.

¿Quiere esto decir que soy un antiandaluz o un antimariachi? O sea, ¿un mariachicida? Yo creo que entenderán ustedes que no. Solo soy un defensor a ultranza de una tradición heredada de nuestros antepasados, que nos marcan unas normas y unas formas que estamos obligados a respetar, porque independientemente del grado de fervor religioso que cada cofrade tenga, lo que estamos representando es una tradición. Tradición que no ha de cambiar a tenor de los tiempos, como así ha sido los últimos 500 años y, si algo ha cambiado y somos capaces de recuperarlo, nuestro deber es hacerlo. Siempre nos dicen que mujeres saguntinas quieren desfilar en las procesiones y han pedido que se les escuche. De acuerdo, están en su derecho, no sé el número, pero con una que lo pidiera estaría en su derecho de hacerlo. ¿Pero les han preguntado y escuchado a las mujeres saguntinas que no están de acuerdo? Las que no se manifiestan. Las que cada año visten a su novio, su marido, sus hijos, sus nietos, para luego con lágrimas en los ojos verlos pasar. ¿Es que su opinión no vale? ¿No es eso desdeñar sus sentimientos? ¿Menospreciar sus acciones? ¿No es eso insultarlas, tratándolas de retrogradas, machistas, beatas, solo por tener una opinión distinta a la de otras mujeres?

El patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados es sagrado, los libros, los edificios, los cuadros, etc., son un bien heredado que no nos pertenece, ni a nosotros ni a nuestra generación, y del mismo modo que ni nos lo planteamos modificarlos porque no somos quienes, no nos plantearíamos pintar encima de un cuadro de Velázquez, porque ahora sea más actual el expresionismo, el cubismo o el abstracto.

Nuestra Cofradía es un Bien Inmaterial de la Humanidad y, como tal, tenemos que tratarlo. Hagamos nuestro propio cuadro para que las generaciones futuras no se pierdan nada. Crear…, eso sí es motivo de orgullo.

Promocionemos en nuestra ciudad, otra Cofradía nueva, solo de mujeres, mixta o como se quiera, y ayúdenosles a formarla, entréguenosles incluso un anda nuestra para que el inicio sea más fácil, compartamos actos con ella, pero sin destruir nada, y que se creen sus propios estatutos. Seguro que muchas mujeres y hombres de nuestra ciudad se unirían a ella y, con ello, además, conseguiremos enriquecer nuestra Semana Santa saguntina.

Tengo, de momento, dos nietas y un nieto y me gustaría que cuando fueran mayores estuvieran tan orgullosos y tan contentos, como yo, de poder disfrutar, participar y presentar a las demás ciudades, visitantes, y descendientes, la Semana Santa Saguntina.