Los clásicos toman de nuevo Sagunt

El tiempo, finalmente, acompañó y los Ludi Saguntini MMXXII volvieron a llenar ayer las calles de Sagunt con cientos de estudiantes llegados de distintos puntos de la Comunitat Valenciana, después de dos años en los que la pandemia había obligado a realizarlos únicamente de manera virtual.

Durante toda una semana, más de 11.000 chavales podrán disfrutar en vivo de un certamen «único en Europa», como remarcaron varias autoridades en la inauguración. Lo harán por dos vías: Con el Festival de Teatro Grecolatino que este año cumple 25 años en un escenario como el Teatro Romano, así como unos talleres que muestran de manera lúdica cómo era la vida de hace más de 2.000 años. Además, no faltarán actividades ‘on line’ para que el festival siga llegando a cualquier punto del país, si bien la crisis de la covid ha hecho limitar esta edición presencial a los alumnos más mayores, de modo que esta vez no se han hecho talleres para alumnos de infantil y primaria, como era habitual en los últimos años. «Esperemos poder retomarlos más adelante», explicaban desde la asociación Ludere et Discere, que los organiza cada año.

La vicepresidenta del Consell y Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, presidió el acto inaugural donde también participaron la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, el alcade, Darío Moreno; el regidor de Educación, José Manuel Tarazona; Enrique Martínez, Alma Brey y Ester Palomar como representantes de la asociación de profesores Ludere et Discere, e Isabel Pérez, responsable de la entidad de docentes Pròsopon, que impulsó el festival teatral hace ya 25 años.

Ayer, como entonces, numerosos alumnos volvieron a llenar las gradas del Teatro Romano para poder disfrutar, en horario matinal y vespertino, de obras clásicas representadas por grupos de estudiantes de edades similares. Como auguraban desde la Conselleria, los desperfectos detectados tras las lluvias que obligaron a vallar algunas zonas no fueron problema para esta cita que, quizás más que nunca, evidencia que las más antiguas tragedias siguen vigentes siglos y siglos después.