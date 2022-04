Euforia rojiblanca y crisis rojilla

Cara y cruz para los equipos de Tercera División de Sagunt. El CD Acero da rienda suelta a la euforia tras superar a un rival directo como el Orihuela (1-0), al que arrebata de esta forma la cuarta posición. El Atlético Saguntino, por su parte, confirma su crisis de resultados tras perder en casa frente al colista y casi descendido Benigànim (1-3) y acumular así cinco jornadas sin ganar.

Los rojiblancos dieron cuenta de otro de los rivales más en forma de la categoría. En un partido igualado y ya en superioridad numérica, los aceristas anotaron su gol a la salida de un córner por medio de Elián, cuando el partido ya enfilaba su recta final.

El entrenador del conjunto porteño, Jandro Castro, admite su satisfacción al «ganar a un rival directo y con la entidad del Orihuela con un gran entrenador y un grupo muy bien trabajado. Solo se puede estar contento. Tienen jugadores muy buenos de otras categorías y fue un digno rival por lo que le balance es más que positivo. El partido fue muy disputado, los dos equipos jugamos bien, fue un buen partido de fútbol. Los dos quisimos el balón. Ellos tuvieron dos ocasiones muy claras. Nuestro portero estuvo muy bien y la salvó y nosotros también pudimos causar más peligro antes del gol. Fue un choque muy igualado y el que más acertó se llevó los tres puntos. Esta vez nos tocó a nosotros y estamos muy felices. Toca seguir sumando».

Esta sensación de que todo sale bien es justa la contraria que se vivió en el Nou Morvedre. El entrenador rojillo, Vicente Mir, reconoce que «no esperábamos este resultado, hicimos un mal partido. Fue una decepción para todos y el equipo no estuvo a la altura. No salió nada bien, si que es verdad que ellos nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles, frente a las 8 o 9 ocasiones nuestras. Pero esto no es justificación, el equipo no estuvo bien ni en la primera, ni en la segunda parte. Encima ellos se quedaron con 10 jugadores y ahí es cuando nosotros deberíamos haber reventado el partido y no fuimos capaces de hacerlo».

Mir no tiene repartos en afirmar que «solo puedo pedir perdón a los aficionados por el triste partido que hicimos, porque eran tres puntos que teníamos que haber sacado sí o sí. Lamentablemente el fútbol tiene estas cosas, a mi nunca me había pasado algo así, pero los jugadores ya saben que no se pueden relajar. Muchos equipos que han venido de abajo han sido capaces de puntuarnos y sobre todo en nuestro campo que parece que no le cogemos la medida y nos cuesta muchísimo. Tenemos que cambiar esto sí queremos estar al final de temporada en play off. Hemos perdido una oportunidad buena de estar ya casi metidos y ahora vamos a tener que pelearlo mucho. Yo confío en el equipo, que vamos a cambiar la dinámica mala que llevamos y una vez salgamos de ella, vamos a ir por todas».