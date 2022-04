La alcaldesa de Torres Torres quita al PSOE la representación municipal

El pleno de Torres Torres ha revocado los nombramientos de los ediles socialistas María Ángeles Vilar y José Luis Castro como representantes del ayuntamiento en distintas instituciones: desde la Mancomunidad La Baronia, el Consejo Escolar, Consorcio de Bomberos, la Junta Rectora Sierra Calderona, el Consorcio de Residuos, el Consorcio Metro Cúbico y la Red de municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad.

La propuesta de la alcaldesa, Amparo Bolós, salía adelante con los votos favorables de su propio partido, Todos por Torres Torres, el PP y la abstención de Compromís, mientras que los dos ediles socialistas votaron en contra.

En su lugar,y para sustituir a los concejales del PSPV-PSOE en estos puestos, Bolós propuso al concejal de su partido, Sergio Martí, quien será el encargado de representar junto a la alcaldesa, al ayuntamiento de Torres Torres en estos órganos y entidades.

Según la alcaldesa, la decisión viene motivada por «la dejación de funciones» que ejercían estos concejales, que desde su nombramiento «no han acudido a ninguna de las reuniones convocadas, con la excepción de Vilar, a las citas de la mancomunitat», aclaraba Bolós.

Pero además, en declaraciones a Levante-EMV, la alcaldesa aseguraba que «estos concejales se mueven por intereses particulares y no por los generales, lo que perjudica seriamente a nuestro municipio y a sus vecinos».

Esta sustitución no ha pillado por sorpresa a los concejales socialistas, que hasta hace unos mese formaban gobierno junto a los independientes, un pacto que acabó rompiéndose por falta de entendimiento, después de que la actual alcaldesa no les cediera la vara de mando, tal y como se había acordado a principios de legislatura.

Ninguna sorpresa

«Para nosotros no ha sido una sorpresa, lo veíamos venir», decían, decisión que calificaban de «represalias por los artículos en prensa que venimos sacando» en los que se cuestiona la gestión y el buen hacer de la máxima autoridad de Torres Torres.

«Ésta es la forma de actuar de la alcaldesa, Amparo Bolós, de manera autoritaria y dictatorial», añadían los ediles socialistas.

Respeto a la dejación de funciones de la que les acusa Bolós, niegan tal extremo y explican que las reuniones fueron telemáticas durante la pandemia y que Castro no disponía de ordenador para conectarse, pero que aún así, lo hizo en alguna ocasión, aunque no en todas, porque actuaba de suplente y ya iba en su lugar la alcaldesa, «que luego no le pasada la información» explicaron.