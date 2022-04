«Es el partido más difícil en el Ovni»

El Fertiberia BM Puerto se prepara para afrontar un partido decisivo en su sueño de regresar a Asobal tan solo una temporada después del descenso. Los rojiblancos se enfrentan al líder, el BM Guadalajara, frente al que no pueden pinchar para seguir dependiendo de si mismos en la lucha por las dos primera plazas que dan el ascenso directo. «Es el partido más difícil de la temporada en el Ovni», confiesa el técnico del conjunto porteño, Toni Malla.

En palabras a Levante-EMV, el entrenador tarraconense explica que «si no ganamos, casi queda descartado el ascenso directo, porque al principio de temporada tuvimos unas derrotas que ahora nos dejan sin margen de error». A tres puntos de los alcarreños, en el Fertiberia «estamos bien de ánimos y con ganas de sacar la rabia por la derrota en Burgos, de donde nos fuimos con la sensación de haber perdido nosotros por un problema de concentración no de actitud».

Y es que Malla cree que el equipo todavía arrastra «cierta inexperiencia en la categoría para saber que cada partido es muy diferente y que hay pequeños matices, como la concentración táctica, que lastran mucho».

Pese a estas carencias, el equipo se ha hecho fuerte en casa, donde acumula seis victorias consecutivas después de sufrir su segunda y última derrota en noviembre. Sobre el apoyo desde la grada a lo largo de la temporada y para el próximo sábado, Malla apunta que «no puedo pedir nada a la afición, sino darle las gracias. Seguimos alucinados, porque nos acompañan allá donde vamos y llenan el Ovni. En los momentos difíciles también nos han apoyado, así que solo puede decirles que el partido del sábado va a ser bonito para el espectador».

Igualdad hasta el final

Y es que, según Malla, el BM Guadalajara «es muy parecido a nosotros. Cambió casi todo el equipo a principio de temporada y es relativamente joven. Muy bien trabajo y con una defensa muy rocosa, les falla la experiencia, aunque, como nosotros, se adaptan bien a cualquier sistema. Creo que hasta el final no se decidirá el resultado y esperamos que sea a nuestro favor ya que, aunque no me gusta hacer números, contra Guadalajara y Cisne necesitamos ganar los dos partidos de casa y al menos uno fuera».

Para el sábado, el Fertiberia contará con todos sus jugadores disponibles.