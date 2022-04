"La sentencia de Romeu viene condicionada por una ley franquista"

"Estamos convencidos de que la ampliación de la cantera -del Salt del Llop- no es posible". Así valora el portavoz de Compromís en Sagunt, Quico Fernández, la sentencia del TSJ que anula la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal. El exalcalde añade que "no compartimos" ese fallo, ya que "abre las puertas a continuar con su destrucción. En plena crisis por el cambio climático, esta sentencia no se ajusta a los tiempos que vivimos y, de hecho, viene condicionada por una ley franquista".

Se refiere el edil de Compromís a la Ley de Minas de 1973. El incumplimiento de esta norma, más concretamente de la obligación de motivar expresamente la prohibición de actividades extractivas en un territorio, ha sido el principal argumento judicial para tumbar la declaración. Esa ley "se tendría que derogar, porque está al servicio de las empresas mineras", según señala el exalcalde de Sagunt. Fernández insiste en que ""lo que no puede tener un paraje natural es tolerancia extractiva, porque es una contradiccoión. No se puede proteger la montaña y, al mismo tiempo, permitir que se destruya". La otra alegación estimada por el juzgado se refiere a la motivación económica que "consideramos que no sería necesaria, pero que, evidentemente, se puede mejorar". El portavoz municipal de Compromís apunta las dos líneas de actuación "inmediatas" que se van a plantear: "Por un lado, tenemos claro que la Generalitat, el ayuntamientro y Agró, que también está personada en el caso, deben presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo. Ya se está evaluando y puede prosperar. Por otra parte, estamos trabajando desde ayer con la conselleria para ampliar, rectificar si hace falta y documentar mejor el expediente". El objetivo, según Fernández, es "volver a plantear la declaración de paraje natural de la montaña de Romeu, mejorada". Además de recordar las medidas que se mantienen en vigor para prohibir la ampliación de la cantera del Salt del Llop, el exalcalde lanza un "mensaje de tranquilidad, porque el hecho de que un tribunal haya tumbado la declaración de paraje es un inconveniente, pero vamos a continuar trabajando para mejorar aquello que sea necesario y que el paraje, definitivamente, esté protegido. Y esto viene avalado por la voluntad mayoritaria del pleno del Ayuntamiento de Sagunt y de la ciudadanía, que ya se ha expresado en varias ocasiones. También la Generalitat se ha adherido a nuestra causa y lo ha demostrado en el caso de la declaración de paraje natural. Nosotros confiamos plenamente en el trabajo que se haga desde la conselleria. Nadie dijo que fuera fácil. Este es un trabajo de muchos años, fruto de la tenacidad, con la plataforma de vecinos, que, finalmente conseguiremos. De esto estamos plenamente convencidos".