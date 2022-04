El domingo 3 de abril de 2022 acudí a una asamblea extraordinaria con una leve esperanza, que mis iguales, los cofrades de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, ante la pregunta de si estaban a favor de cambiar los estatutos para la admisión de pleno derecho de cualquier persona bautizada, o lo que es lo mismo, la integración de la mujer, se decantaran por el sí. Pero la mayoría votó no.

Mucho se había hablado antes, y más se va a hablar después, pero nadie le da el enfoque desde la fe que, personalmente, reclamo desde hace muchos años. Palabras como venganza, rivalizar, familias, odio, se han entremezclado con los argumentos a favor y en contra de este cambio. Lo lamento profundamente.

Estrictamente la incorporación de la mujer no supone ninguna diferencia en el funcionamiento y el desarrollo del objeto de la Cofradía recogido en el artículo primero de sus estatutos: “conmemorar la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, especialmente los días de Jueves Santo y Viernes Santo y ayudar a los cofrades, proporcionándoles medios para conseguir una vida más cristiana.”

Es exactamente lo mismo que ya sucede, en todas y cada una de las parroquias católicas que existen por el mundo, durante la Semana Santa, el momento más importante del año para el cristiano, donde se expresa el fundamento de nuestra fe, que Cristo padeció, murió y resucitó. No conozco ni una sola iglesia donde mujeres y hombres, de todas las edades, no celebren juntos el Triduo Pascual.

Pero la Cofradía en esto es diferente, porque sólo la integran hombres. Si piensan en la Tradición como argumento para justificarlo, no me sirve. Muchas cosas han cambiado desde su fundación en la Edad Media. De sólo unos decenios atrás son la creación de la Procesión del (cada vez menos) Silencio, o el Encuentro, completamente descontextualizadas al celebrarse el Miércoles y el Lunes Santo. Y no entremos en el «caramelet» de la Procesión del Santo Entierro.

Tenemos una vinculación emocional con esta Cofradía, en nuestra infancia vimos cómo familiares y amistades cargaban con el hacha arrastrando sus vestas negras, nos sobrecogió el paso de la Vera Cruz, nos maravillamos con el Nazareno al amanecer en el Calvario. Otra cofradía no permite integrar plenamente estos recuerdos. Realmente no hay razón válida que sostenga por más tiempo esta exclusión. Si hay voluntad se ponen los medios, se salvan los obstáculos.

Tal vez haya miedo al cambio, a la evolución, a que deje de ser un club con exclusividad donde ostentación y vanidad van de la mano, donde la palabra «lucirse» está en boca de muchos. La deriva de la Cofradía hacia una “fachada” sin contenido es el gran peligro que yo veo. Sin embargo, doy gracias, no todos los cofrades, mayorales y clavarios lo viven igual, y hay quien tiene vivencias y experiencias de fe muy enriquecedoras. Estos son, para mí, la verdadera esperanza que le queda a la Cofradía.

Siendo niño mis padres me inscribieron como cofrade. En el año 2000, junto a mi clavario y mayoralía, nos esforzamos al máximo para que ese año, la Cofradía, sirviera a su fin de la mejor de las maneras posibles. Hoy, 22 años después, quienes me conocen saben de mi descontento con la forma en que la Cofradía lleva a cabo su objeto, que a mi entender, no lo cumple. Están al tanto de mis intervenciones en las asambleas anuales solicitando pequeños cambios que no han sido secundados. A medida que he crecido en experiencia he sido cada vez más consciente. Pertenecer a esta institución no me “proporciona medios para conseguir una vida más cristiana”, mas bien al contrario.

Ojalá el ejemplo de Jesús, que es amor fraterno, que es caridad, que es acogida, hubiera imbuido la decisión de más cofrades. Pero el voto mayoritario en contra del domingo ha sido la puntilla, la gota que ha colmado un vaso lleno de tristeza. Por todo ello he solicitado mi baja como cofrade.

Purísima Sang de Jesucrist!