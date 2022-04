Cajeros antidespoblación llevan tres meses en la Baronia fuera de servicio

Tres meses después de la instalación de los cajeros «antidespoblación» en siete municipios de la Baronia (Petrés, Albalat dels tarongers, Torres Torres, Algímia d’Alfara, Alfara de la Baronia, Torres Torres y Algar), dos de ellos siguen sin estar operativos y el resto han presentado varias averías en el poco tiempo que llevan funcionando.

Así se lo han hecho a saber a Levante-EMV varios alcaldes de la zona, como la de Albalat, Maite Pérez y el de Algímia d’Alfara, Ernest Buralla. En estos dos casos, los cajeros permanecen fuera de servicio desde que fueron instalados en el mes de enero, como han confirmado a este diario ambos mandatarios.

La alcaldesa de Albalat revelaba el malestar que existe entre los vecinos del pueblo, que pese a tener este servicio, no pueden utilizarlo porque no funciona. La primera edila asegura haberse puesto en contacto con la Agencia Valenciana Antidespoblament (Avant), que gestiona la iniciativa, y de momento, «no ha habido respuesta. Yo ya no sé dónde ir y a quien dirigirme, porque también trasladé la queja al banco y tampoco me han contestado». «No estoy en contra del proyecto, ojalá nos lo hubieran puesto antes, pero he perdido un espacio en el ayuntamiento para dar un servicio que no puedo ofrecer. Solo quiero que lo solucionen lo antes posible».

En la misma situación está Algímia, aunque en este caso, desde Avant revelan no haber recibido ninguna notificación de este ayuntamiento relacionado con el cajero, mientras sí tienen la queja formal de Albalat.

Tampoco funciona el cajero colocado en Algar de Palància desde que se puso en marcha la semana pasada.

En Torres Torres, su alcaldesa contaba que de «de cinco días, funciona mal tres. Se ha tragado las tarjetas en varias ocasiones», comentaba Amparo Bolós tras admitir que también pasó tiempo hasta que se puso en marcha desde que se colocó.

Además de animar a los alcaldes a tramitar sus quejas o inquietudes, desde Avant explican que «los cajeros están en periodo de instalación y prueba» y que éste finaliza a últimos de abril. No obstante, confirman a este diario que revisarán todos los cajeros de la Baronia y que pondrán a disposición de todos los alcaldes un teléfono de contacto para casos de avería.

Desde Avant se ha aprovechado para recordar a los usuarios que el cajero solo funciona con tarjeta y no con libreta.

Esperado regreso tras 14 años

Los cajeros automáticos han vuelto a los pueblos más pequeños de El Camp de Morvedre, después de casi 14 años de su retirada. Una medida que dejó a cientos de vecinos y vecinas sin poder sacar dinero en su pueblo, obligándoles a trasladarse durante un largo tiempo a Estivella, Gilet y Sagunt, zonas con entidades bancarias donde poder realizar las gestiones.

Por fin, después de más de una década, los cajeros han vuelto a formar parte del paisaje urbano, gracias a un proyecto del Consell para luchar contra la despoblación.

Al cierre de esta edición, la alcaldesa de Albalat dels Tarongers, maite Pérez, confirmaba que su cajero ya funcionaba, después de las gestiones realizadas por este rotativo.