Sagunt vuelve a recoger material con destino a Ucrania

Sagunt reanuda la campaña de recogida de materiales para Ucrania. Los mercados interiores se han vuelto a establecer como puntos de acopio para las donaciones que la ciudadanía quiera hacer con destino a las personas damnificadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En esta ocasión, se precisa la recogida de medicación, material sanitario de primeros auxilios y ortopedia; material de higiene personal (sobre todo compresas, tampones y protegeslips, salvaslips y demás productos relacionados con la higiene íntima, además de pañales, toallitas, etc.) y alimentos no perecederos en general, también alimentación para menores y bebés, como potitos, leche en polvo y cacao soluble, entre muchos otros. Es necesario nombrar que no se aceptará la entrega de ropa, ni de productos o materiales que no estén citados en este listado.