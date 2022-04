Els Ludi Saguntini 2022 arriben fins a Galícia i Extremadura

Els Ludi Saguntini MMXXII tancaren ahir les seues portes després d’ acollir a uns 12.000 alumnes de manera presencial i virtual, ja que la seua edició en línia realitzada pel centre de professors Cefire els ha permés arribar fins a Galícia, Extremadura, Saragossa, Tarragona, Jaen i Albacete de manera virtual.

El Grup Alezeia del Teatre del col·legi “Maravillas” de Benalmàdena (Màlaga) ha tancat el cicle de les representacions al Teatre Romà amb l’obra “Aulularia” de Plaute. La clausura ha comptat de nou amb una vistosa pompa dedicada als tallers que s’han realitzat durant tota la setmana. Ha recorregut el barri antic del municipi, concretament des de la Domus Baebia fins al Teatre Romà. La clausura ha comptat de nou amb una vistosa ‘pompa’, que ha recorregut el casc antic. Després d’esta desfilada, han realitzat en el Teatre Romà la clausura i un espectacle musical, així com una representació per part de les i els integrants de la pompa.

En l’acte també han participat l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el regidor d’Educació, José Manuel Tarazona. Tots dos han realitzat el lliurament de premis Hermes a centres de Saragossa i Jaen i han agraït, tant a l’organització com a tots i totes les assistents per la seua col·laboració i participació. En este sentit, han explicat el significat que té este esdeveniment per a la ciutat i el progrés d’esta tradicional setmana.

Finalment, ha tingut lloc la representació de l’obra teatral Aulularia.