L’Atlètic Saguntí vol trencar amb la mala ratxa guanyant a l’Elx B a domicili

L’Atlètic Saguntí s’enfronta esta vesprada (16 hores) a l’Elx B en el Municipal Altabix, un partit amb el qual els romans buscaran rescabalar-se de la derrota de la setmana passada davant l’ultima classificat. El CD Acero també té partit a domicili esta vesprada (18.30 hores) davant el CD Olímpic en l’Estadi La Murta. Els de Jandro Castro vol seguir en llocs de play off i mantindre la quarta posició guanyant fora de casa.

El Saguntí no està en el seu millor moment després de la derrota davant el Valencia Mestalla. Els de Vicente Mir sembla que no han superat el pal de perdre l’oportunitat d’acabar primers de grup i aconseguir l’ascens directe. Des d’eixe partit, no han tornat a guanyar, ni contra el cuer la setmana passada.

L’entrenador romà, Vicente Mir, expressa que: «El partit l’afrontem amb la necessitat de guanyar els tres punts. Els jugadors són conscients del que ens estem jugant i això fa que anem amb il·lusió i ganes de traure els tres punts. El rival és molt bon equip, venen en una bona ratxa encara que van perdre la jornada passada i ja no tenen l’aspiració d’estar en play off. A vore si som capaços de fer un bon partit i obtindre els tres punts».

En una dinàmica completament diferent arriba al partit de hui el CD Acero. Els de Jandro Castro s’han guanyat el títol d’equip revelació de la temporada. Un grup que es va fer per a mantenir la categoria arriba a la recta final de la competició quarts i amb moltes opcions de jugar el play off d’ascens. Jandro Castro, entrenador, comenta que «afrontem el partit amb molta il·lusió i moltes ganes de traure els tres punts en un camp molt complicat, però l’equip està molt bé. Queden cinc partits i sabem que és un enfrontament molt important. Anem amb la mentalitat de guanyar. Davant tindrem un rival molt bo, és un equip que al principi de temporada estava fet per a estar més amunt i per determinades circumstàncies ara mateix està a baix; no obstant això, és un equip complicat».