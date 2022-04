¿Cómo se presentan las fiestas de Semana Santa y Pascua en Sagunt tras estos dos años de covid?

Entiendo que, con mucha alegría, devoción y, según parece, con un poco de polémica.

¿Habrá alguna limitación en los actos?

No. A nivel de normativa sólo se limita con el tema del uso de mascarilla siempre y cuando no se cumpla el metro y medio de distancia tanto en interior como en exteriores.

¿Qué opina de la polémica creada tras mantenerse el veto a que las mujeres participen en la Semana Santa?

Como concejala de Fiestas, no debo posicionarme. Pero como ya mencioné en el Saluda del Llibret de Semana Santa… allá por el año 2020, creo que es necesario que vayan, progresivamente, adaptando una festividad tan respetada y sentida, y dejando una puerta abierta a la participación de las personas interesadas.

¿En el ayuntamiento se están planteando alguna declaración institucional de condena?

No creo que sea motivo de condena, sino de manifestación y debate público. No corresponde a una institución pública marcar las directrices que debe seguir una entidad privada, pero sí orientar hacia la inclusividad. Además, existen otras fiestas en nuestra comunidad cuyos participantes siguen siendo exclusivamente hombres, y que no menciono por no iniciar una nueva polémica.

¿Se han replanteado la colaboración con la cofradía en aspectos como la limpieza, en la línea de lo que pedía una asociación del Port?

Creo que la administración tiene la obligación de colaborar en todas aquellas actividades deportivas, culturales y festivas que se organizan en la ciudad. Y así lo hace, tengan mayor o menor relevancia. Recordemos que esta fiesta está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

¿Piensa que todo esto va a pasar factura a las fiestas?

No creo que la polémica pase factura a la fiesta como tal. Sí ha generado un debate que está en la calle y, desde el respeto y la reflexión, se debe reconducir esta situación.