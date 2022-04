¿Cómo han sido estos primeros meses al frente de la Cofradía?

Pues la verdad, bastante ajetreados, aunque a lo largo del año se han reducido los actos institucionales por el tema de la pandemia, hemos tenido que mantener diversas reuniones para prever posibles escenarios .

¿En este tiempo se ha hecho algún mejora o alguna intervención a destacar ya sea en la ermita o en el museo?

La ermita y el museo están en perfecto estado y no han requerido actuaciones destacadas. Con la recuperación de la apertura de la ermita desde junio de 2021 la afluencia de visitantes se ha visto incrementada, especialmente de navidades hasta ahora.

La votación sobre la entrada de mujeres a la cofradía está teniendo mucho eco incluso fuera de la localidad, ¿nos puede dar su opinión al respecto?

Entiendo la repercusión, sobre todo en redes sociales , donde se extrapola y se magnifican las opiniones. Hay que conocer la Semana Santa Saguntina, el arraigo que tiene en nuestra ciudad y la trayectoria durante más de 500 años para opinar de la decisión tomada. La participación en la Junta General Extraordinaria ha sido un récord, me refiero a que esta decisión ha sido consensuada por los cofrades con derecho a voto.

¿Había alguna opción de no abordar este asunto en esta junta general y haber dejado esta votación para más adelante?

Una vez presentadas las firmas, nuestros estatutos no contemplan ningún plazo para convocar la Junta General Extraordinaria, pero presentadas en febrero, hemos entendido que lo mejor para la Cofradía en una decisión tan importante es que coincidiera con nuestra Junta General, reglada para el domingo anterior al Domingo de Ramos.

¿Se esperaba la polémica que se ha generado?

Son opiniones personales que respetamos pero no entramos a valorar. Si que les pediría que las opiniones se realizaran conociendo nuestra idiosincrasia y el arraigo cultural en nuestra ciudad, cosa que la mayoría no están teniendo en cuenta. Lo que no es permisible es que nos compare con un grupo radical islámico, como ha hecho una concejal de un partido político, dice mucho de esa persona, de su incultura y de su desconocimiento hacia nuestra Fiesta.

¿Cree que toda la polémica generada va a pasar factura a la fiesta?

Esperamos y deseamos que no. Con lo que respecta a los cofrades participantes estoy seguro que no. Ha sido un debate sano que debíamos tener primero dentro de la Cofradía y así lo hemos hecho.

¿Piensa que en el futuro se volverá a tener que tratar este asunto en junta general tras nuevas firmas o algún movimiento similar?

Pues no lo sé, serán los cofrades los que democráticamente decidan sobre este tema, como lo han hecho hasta ahora.

¿Se habrá sacado alguna lección de lo ocurrido?

Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Ahora, cada cofrade debe hacer una reflexión interna de lo acontecido.

¿ Algún mensaje a pocos días de la fiesta?

Me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad y serenidad. Dejemos aparcado el debate y que las saguntinas y saguntinos disfruten de su Semana Santa, con devoción y con respeto, como siempre.