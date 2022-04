El Acero arrebata la tercera plaza al Saguntino

El CD Acero ganó 0-2 a un CD Olímpic con necesidades. Con este resultado, los rojiblancos adelantan a sus vecinos y se ponen terceros en la clasificación. El Atlético Saguntino cae a la cuarta posición tras perder una jornada más en esta ocasión a domicilio contra el Elche Ilicitado (0-2). Se avecina una final de liga muy reñida en la parte alta de la clasificación entre los equipos que quiere estar en el play off de ascenso. Mañana hay nueva jornada y los dos equipos de la ciudad juegan en casa. El CD Acero se medirá al FC Jove Español en el Fornás a las 20 horas y el Atlético Saguntino recibe al segundo clasificado, y un rival directísimo por el ascenso, al Atzeneta, en Nou Morvedre a las 18.15 horas.

El partido comenzó igualado en La Murta, pero los porteños fueron poco a poco a más y supieron aprovechar la inferioridad en el campo del rival que se quedó con uno menos antes de pasar por los vestuarios. Tras la reanudación del juego, el CD Acero fue superior y se llevó los dos puntos con dos goles en los últimos cinco minutos del encuentro. Concretamente marcaron Javi García en el 85 y Roberto Civera en el 89.

El entrenador rojiblanco, Jandro Castro, no esconde la alegría por el resultado y la clasificación de los suyos: «El balance del resultado obtenido es muy bueno, jugar fuera de casa contra un equipo necesitado de puntos es muy difícil, aunque es verdad que no está en su mejor momento, pero es muy buen equipo. Ganar 0-2 es un muy buen resultado. Esto nos refuerza anímicamente todo lo que estamos haciendo. Cuando ganas fuera de casa sin encajar, el trabajo defensivo, la moral del equipo y verte tercero en la tabla nos refuerza y nos va a venir muy bien como equipo. El balance del partido es que fue complicado, con una primera parte igualada en la que los dos equipo tuvimos alguna ocasión, ellos se quedaron con uno menos en el minuto 45 de la primera parte, con una jugada que nos quedamos solos con el portero y nos pitaron falta. Después del descanso, ellos se metieron atrás y era difícil entrar, tenían dos líneas de cuatro más un delantero que estaban bien replegados y no fue nada fácil. Pero aún así, conseguimos meter el primero y el segundo ya en tiempo de descuento que nos dio la tranquilidad».

Un gol tempranero del Ilicitano mermó al Atlético Saguntino que encadena una nueva derrota y no sale de la mala racha que arrastra desde caer derrotado en el Pujades. A pesar de ir por detrás en el marcador, los de Vicent Mir tuvieron ocasiones para empatar el choque y lograr puntuar, pero finalmente, los locales se llevaron los tres puntos que dejan a los saguntinos cuartos en la tabla y afrontando cada partido que queda como una final para estar en el play off de ascenso.

Vicente Mir, entrenador rojillo cuenta con respecto al partido que: «Creo que fue un partido en el que no merecimos la derrota, tuvimos la mala suerte de que en una jugada desgraciada, en el minuto 6, nos hicieron el gol y a partir de ahí creo que el partido fue controlado, pero cuando la pelo no quiere entrar las cosas se hacen difíciles. Estamos atravesando un bache del que esperamos poder salir este miércoles porque cada vez está más cerca el final y tenemos que conseguir estar en puestos de promoción de ascenso que es nuestro objetivo. Espero que después de este partido cambie la racha porque creo que el equipo estuvo a la altura y pudimos hacer algo más, por lo menos puntuar».

«Con respecto al partido del miércoles, jugamos contra el segundo, un rival directo por el play off, que tiene muy buen equipo. En la ida logramos la victoria 0-1, que es muy importante, y en caso de quedar empate estaríamos por encima de ellos. Es un grupo que está bien, que últimamente los resultados les están favoreciendo y va a ser un partido muy complicado y muy reñido. Esperemos tener esa suerte esta vez para conseguir la victoria e intentar hacer un buen juego, porque sí es cierto que no estamos jugando mal a pesar de que no nos acompañe el resultado», concluye Mir en lo referente al partido de mañana.