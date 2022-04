Sagunt «se rinde» ante Tarik El Amri

El atleta local Tarik El Amri El Komiry ha visto reconocido en Sagunt sus recientes triunfos deportivo, tras lograr la medalla de bronce en la prueba de 1.500 metros lisos del Campeonato de España sub-18 celebrado en Valencia el pasado 6 de marzo y obtener el quinto puesto en el Campeonato de España de Campo a Través sub-18 de Getafe, donde participó representando a la Selección Valenciana.

El Amri fue recibido por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, tras acudir acompañado por la vicepresidenta del Club Atletismo Español Morvedre, Belén Sánchez, y con parte de su familia.

El primer edil le dio la enhorabuena en nombre de toda la ciudad a él y al CAE Morvedre por este logro y ha destacado el trabajo de cantera de la entidad deportiva. «Nuestra perspectiva con respecto al deporte es apoyar a todos aquellos deportistas que llegan a la élite, pero si realmente queremos que haya deportistas locales que lleguen a lo más lejos tiene que haber un buen trabajo con los más jóvenes», ha señalado.

Moreno ha subrayado la «gesta» alcanzada por el joven atleta, que «ayuda a seguir defendiendo el deporte» del municipio así como permite a los clubes saguntinos mostrar «el potencial» que tiene la cantera local. «Si nos basamos en la edad de Tarik, podríamos decir que estamos ante una promesa del atletismo nacional, aunque los recientes logros alcanzados nos demuestran que ya es una realidad con un futuro esperanzador», ha manifestado por su parte el concejal de Deportes, Javier Timón. «Deseamos que alcance todos los objetivos que se proponga; estamos seguros de que, con su trabajo y entrega, van a llegar más y mejores logros», ha agregado.

Tarik ha agradecido los honores que se le han brindado por parte de los representantes municipales y ha relatado cómo se desarrolló su participación en el campeonato: «No me esperaba quedar tercero de España, sólo buscaba estar entre los seis primeros para sentirme bien conmigo mismo y bajé cinco segundos mi marca personal, a pesar de que esperaba bajar dos segundos, como mucho. No me veía tan en forma. Estuve bastante rápido en la carrera».

La vicepresidenta del CAE Morvedre, Belén Sánchez, ha agradecido a Tarik sus triunfos y su esfuerzo y le ha dado la enhorabuena por ello, al tiempo que le ha deseado muchos más éxitos. Además ha destacado su capacidad para poner en práctica estrategias diversas en carrera.