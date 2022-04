El único colegio que votaba la nueva jornada flexible la rechaza

La nueva modalidad de horario educativo «flexible o mixto» ofertada por la Conselleria no se aplicará finalmente en el único centro de toda la Comunitat Valenciana que ayer votó si la implantaba o no: El colegio concertado San Antonio Abad de Gilet.

La dirección había propuesto a implantar en primero y segundo de infantil esta nueva opción en la que se dan clases en horario de mañana y en varias tardes; en concreto, habían planteado alargar las jornadas matinales unos minutos para así tener libre también la tarde del viernes, como ahora ocurre con la del miércoles.

Sin embargo, la mayoría de los padres prefirieron mantener el horario actual pues hubo 18 votos negativos al cambio frente a 9 que sí estaban a favor. Uno de los argumentos de los primeros era que, con la nueva fórmula, muchos padres que trabajan acaban teniendo que pagar clases extraescolares durante dos tardes en lugar de una.

Desde la dirección se asumió el resultado que con deportividad y se aseguró que la medida se había propuesto «al detectar una posible necesidad tras ver que algunos niños no iban a clase los viernes por la tarde y este día incluso se rebajaba el número de los que se quedaban al comedor». «Hay muchos padres que no han votado, pues estaban convocadas 50 familias, pero nos acoplamos al resultado. No hay inconveniente», explicaba a preguntas de Levante-EMV el jefe de estudios de este peculiar centro que imparte solo primero y segundo de infantil, además del ciclo de secundaria, pero no da tercero de infantil ni clases de primaria.

Votaciones en 10 centros más

Otros diez centros de la comarca votaron ayer cambios de horario, aunque lo hacían por si implantaban o no la jornada continua el próximo curso escolar: el CEIP L’Ermita de Benifairó de les Valls, los CEIP La Muralla y Les Palmeres de Canet d’en Berenguer, el CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura, así como los colegios Ausiàs March de Sagunt, así como La Pinaeta, Maestro Tarrazona, María Yocasta, Mediterráneo y Tierno Galván del Port de Sagunt.