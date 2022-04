El interés mediático generado ante la masiva convocatoria de la Confraria no ha defraudado las expectativas. El resultado fue claro, rotundo: dos tercios se manifestaron contra esta petición. Pero atentos, en 1998 apenas veinte personas votamos por el cambio. La progresión será lenta, pero imparable...

Todo argumento coherente y digno es respetable. Ciertamente, la tradición es fundamental, pero hablamos de justicia e igualdad. No impidamos que la mitad de la población participe en un acto, sea social, político, laboral, cultural, religioso... Tradición no justifica todo: durante quinientos años, se habrán producido cambios en este «patrimonio sagrado», bien pocos constarán en los reglamentos, pero se producen: pasos con ruedas, cinturones bordados, calles con alfombras, balcones con estolas, caramelets, un museo, un himno, megafonía para la Passió, hermanamiento con una Cofradía que sí admite mujeres [y que asistieron, creo, inicialmente a nuestra procesión].

Opiniones tan emotivas, viscerales, en ambos sentidos, leímos en redes (escuchamos también en la citada Junta): que no se pregunta a tantas mujeres como habrá si su papel no es suficientemente representativo, si esto no es ofenderlas, humillarlas [realmente, no se les puede preguntar: no les damos voz ni voto]. Si se puede romper una tradición pentacentenaria, aunque sería razonable permitir que la mujer fuera sacerdote o Papa [aquí no sirve la tradición, porque la Iglesia católica solo tiene dos mil años]. Si dañaríamos un cuadro barroco pintando sobre él otro más moderno [que se lo digan a la Ermita cuando se modifica su altar...]. Si sería permisible que una Mayoralía visitara los Monumentos acompañada no por cornetas y tambores, sino por mariachis. ¿Hay grado más humillante de comparación para con las mujeres? Yo aún no he salido del pasmo.

Entrar en el matiz del adjetivo «bautizadas» como cuestionable no es asunto menor (aquí se pidió amparo a la presidencia y representación eclesiástica; la respuesta fue tajante: no consta cuántos cofrades están bautizados). Cuando se fundó, habría un reglamento. Entonces, carecería de importancia certificar el bautismo: quién no lo estaría... Con lo cual, actualmente, hemos llegado al curioso detalle de que se puede participar de una fiesta religiosa sin estar bautizado: eso sí, debes ser hombre.

Alguna voz se alzó en favor del cambio. Con reflexiones muy sólidas, meditadas -desde la fe-, atendiendo a la lectura del Evangelio del mismo domingo: ¿qué hizo Jesús ante los reproches a una mujer pecadora por parte de otros hombres? ¡A una mujer, por parte de otros hombres! Con sus palabras, entendemos su mensaje, tan vigente: quien esté libre de pecado...

Como también se dijo por parte de otro interviniente, la mujer ahora está presente en todos los ámbitos. Alguien le reprochó que, en la asamblea anterior, defendiera lo contrario. La respuesta, por alusiones, no pudo ser más acertada: «entonces, hace veinte años, pensaba una cosa, ahora he evolucionado». Este reconocimiento nos dignifica frente al inmovilismo. No temamos ser juzgados por cambiar, sería más reprochable lo contrario: desde nuestra presente atalaya -imperfecta, pero avanzada- no podemos comprender en ocasiones algunos comportamientos del pasado. Se atiende a colectivos con necesidades más perentorias (pobreza, racismo...) y ese es ciertamente el mensaje de Cristo. Cuánto no menos a quienes comparten con nosotros la vida, a quienes nos dieron la vida.

No permitamos que funden otra Cofradía. Participar activamente como cofrades de pleno derecho en la Confraria de la Sang, en la Setmana Santa Saguntina, no supone obligar a ninguna mujer, sino dar acceso a quien lo desee, porque todos somos ciudadanas y ciudadanos en un mismo plano de igualdad.