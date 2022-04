«Cuanto más tarde llegue la igualdad, peor para ‘la Sang’»

Una de las voces más representativas para hablar de la inclusión de la mujer en la fiesta de la Semana Santa en Sagunt es Virginio Torres. Él fue el primero en «reunir el valor» para dirigirse a la Junta directiva de la Sang y presentar una propuesta «para que mi hija y todas las mujeres que lo deseen pudieran formar parte de la Cofradía en igualdad de condiciones», recuerda. Corría el año 1998 y aquella votación fue rechazada por mayoría absoluta, como remenora Torres, que añade que «ahora veo en la sociedad que se han superado muchas barreras y la entrada de la mujer es inevitable. Es sólo cuestión de tiempo».

Virginio luchó para que su hija Isabel pudiera disfrutar de la que considera «gran fiesta» de Sagunt de la misma manera que lo hicieron tanto él como su hijo, Amadeo. Ahora recuerda cómo en su momento le costó conseguir las firmas necesarias para iniciar el proceso y cómo, una vez conseguidas, no se pudo llevar adelante su objetivo pese a los esfuerzos realizados para acabar con lo que, durante demasiado tiempo, ha sido un tema tabú en la ciudad. Cabe destacar que él mismo en persona adjuntó en su expediente de solicitud la remisión de cartas a personalidades como a S.M la Reina Sofía, a S.S Juan Pablo II, a la Ministra de Cultura, al Arzobispado y a miembros relevantes de la sociedad civil.

Al analizar lo ocurrido en la última junta, asegura que tanto su propuesta como la actual tienen en común «buena voluntad» pero cree que «quizá hemos fallado porque no las ha presentado ninguna mujer». A su entender «quizá sería diferente si las mujeres enarbolaran la petición y hubiera cientos de mujeres en la calle mientras se lleve a cabo la votación, así se acabaría la excusa que fuera no hay ninguna mujer reclamand».

Torres se muestra partidario que las propias implicadas muestren sus ganas de adhesión de una manera activa y así se incrementaría su presión hacia la Junta con un poco de empuje por su parte. «Cuanto más tiempo pase en conseguirse la igualdad, cuanto más tarde llegue, será peor para la Cofradía de la Sang y, ahora que se ha dado el paso, tenemos que ir hacia una hermandad moderna e inclusiva»..

El pionero en este campo asegura a Levante-EMV que «lo que no podemos admitir es que se apele a las tradiciones para no cambiar nada, yo recuerdo que antes no había procesiones, como la del Encuentro, ni actos como el de la Passió en viu que ahora son tradición y que antes ni existían. Por lo tanto también se puede cambiar en el tema y se debe rectificar por bien de la ciudad se trata de evolución y de mejorar», opina.

Como conclusión Virginio sentencia que «la verdadera tradición que existe es la conmemoración de la Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El resto de actos son añadiduras para embellecerlo y ahora podemos conseguir una celebración con miras más amplias y más respetuosa con los tiempos de igualdad que corren».