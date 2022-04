Quince años después de la adjudicación de las obras, el centro de visitantes del Castillo de Sagunt y el nuevo acceso peatonal al monumento se abrieron ayer al público de una forma tan discreta que incluso sorprendió a los colectivos locales que tantos años llevan reclamando su apertura.

La Conselleria de Cultura se limitó a anunciar esta medida en un comunicado de prensa que, a nivel político, tampoco extrañó pues, en los últimos meses, habían arreciado las críticas a los constantes retrasos que acumulaban las obras para darle luz y acondicionarlo; hasta el punto del que el portavoz de Compromís en Sagunt y exalcalde, Quico Fernández, pidió varias veces sin éxito la dimisión de la directora general de Patrimonio, la socialista Carmen Amoraga.

El mismo alcalde, Darío Moreno, «vio necesario» tanto destacar la «buena noticia» de la apertura como «hacer una crítica al mucho tiempo que le ha llevado a la conselleria llevar a cabo este proyecto, pero por fin en esta legislatura hemos conseguido sobreponernos a todos los obstáculos y vamos a seguir dando pasos decididos para poner en valor nuestro patrimonio».

Desde EUPV. que ostenta la delegación de Patrimonio, incluso se consideró acertado «que no se haya hecho una inauguración a bombo y platillo y, directamente, se haya abierto al público en estas fechas». «Al menos, los responsables políticos de la Conselleria, es decir, Vicent Marzà, Raquel Tamarit y Carmen Amoraga, como conseller, secretaria autonómica y directora general, han tenido la vergüenza torera de no venir con todo el boato a cortar la cinta y a hacerse la foto tras años y años de retraso y han decidido abrir el centro al público directamente», señalaba el coordinador de EU, Roberto Rovira, tras celebrar la apertura del edificio «tras casi 16 años de espera, un retraso inaceptable con un único culpable, la Conselleria de Cultura», apuntaba además de confiar en que «una vez resuelto ese culebrón, Cultura resuelva el resto de puntos negros que tiene en la ciudad respecto al patrimonio». «Además del Teatro Romano, es urgente que inicie de una vez las obras de la Nave de Talleres, que cuenta con presupuesto y empresa adjudicataria y los trabajos no terminan de arrancar, eternizándose el problema de un equipamiento muy necesario», decía.

Tanto el nuevo acceso como el centro de visitantes fue ayer toda una grata sorpresa para los muchos visitantes que llegaron en esta Semana Santa. «El edificio está muy bien. La explicación de lo que es el recinto es muy completa», afirmaban unos turistas de Barcelona a preguntas de Levante-EMV después de haber visto de pasada tanto el audiovisual sobre la historia del monumento, como los paneles explicativos, las dos maquetas existentes sobre el Sagunt antiguo y los restos que se exponen de diferentes épocas.

El centro se ha levantado sobre una construcción del siglo XIX y, aunque se acabó en 2010, ha requerido una inversión de 476.119 € para dotarlo de luz, reparar los desperfectos y adecuarlo por dentro. Con él se acaba además con la vieja ausencia de aseos públicos en un monumento nacional donde, según la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, destaca «la excelente museografía»; algo que se puede apreciar con la selección de restos de distintas épocas que se pueden ver en la sala.

Para hacerlo accesible a los invidentes, no faltan reproducciones de varias piezas que se pueden tocar, como ayer ya probaron pequeños y mayores aprovechando que está abierto de martes a sábado, de 10 a 20 horas, durante el verano, y los domingos de 10 a 14 horas. Además, por Pascua se podrá recorrer de jueves 14 al lunes 18.