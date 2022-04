E m sembla una idea justa i pertinent la proposta d’Esquerra Unida de posar-li Francisco Salinas de nom al nou institut del Port de Sagunt. Cal celebrar que EUPV, divuit anys després de la mort de Paco Salinas, s’haja adonat de la importància de la figura del nostre estimat poeta, militant d’Esquerra Unida. Val més tard que mai. Trobe de manera sintètica quatre raons molt clares. En primer lloc, perquè Salinas fou catedràtic de Llengua i Literatura a l’institut Clot del Moro i abans professor al Jorge Juan. Fou un professor amb una gran vocació docent, com poden testimoniar companys, companyes i alumnes, que vivia les classes amb una passió i una erudició fora del comú, amb una honestedat i una vocacional aplicació al treball contrastada per tothom. El mateix institut, cal dir-ho ben clar, s’ha posicionat públicament a favor de la proposta.

En segon lloc, jo diria que l’obra de Paco Salinas està a l’altura dels poetes més importants de la seua generació: la seua singularitat, el recurs a la tradició literària, el colpidor registre tràgic i existencial, el fan un poeta molt peculiar. Un poeta difícil, veritablement, però subtil, profund i original com els més grans de la seua generació. Una altra qüestió és que haja sigut per circumstàncies poc llegit, com és habitual en la poesia, o no haja tingut reconeixements públics més que per part dels seus amics. Jo entre ells, per descomptat.

En tercer lloc, per acostar a la ciutadania, si més no intentar-ho, el coneixement de l’obra d’un poeta-conciutadà que fa divuit anys que va faltar, quan en tenia cinquanta, i que va deixar com herència un llibre, «Luz a lo lejos», la poesia completa, a la publicació del qual vaig contribuir de manera entusiasta, que no dubte que serà reconeguda tard o d’hora com una de les obres més singulars d’una època; de raó seria trencar una mica l’insidiós mur del desconeixement.

En quart lloc, last but not least, perquè justament Salinas representa, i això ho he dit en multitud d’ocasions, per escrit i de paraula, la simbiosi cultural dels dos nuclis més importants de la ciutat: el nucli històric i el Port.

Fill d’immigrants d’Aguamarga, a Almeria, el pare fou treballador dels Alts Forns, va nàixer i es va educar sentimentalment al nucli del Port, i després, ja casat, visqué a ciutat vella i es va relacionar de manera natural amb poetes que escrivíem en valencià. Va ser militant comunista i després d’Esquerra Unida i, sobretot, un gran activista cultural. La poesia de Salinas expressa, intel·lectualment, de manera magistral esta simbiosi: el desarrelament, la tragèdia del desarrelament, sobre l’escenari de la cultura castellana, i el sentit vital i hedonista de la cultura clàssica mediterrània. En esta ocasió, tots els partits sense excepció haurien d’estar d’acord en la proposta d’Esquerra Unida i retre este més que merescut homenatge a l’amic Paco, en la meua opinió, clar està. M’agradaria que la comunitat educativa donara suport a la iniciativa. Les raons són ben explícites i clarificadores. Glòria per als que ja no hi són en el món dels vius. Aquells que quedem fem de secretaris.