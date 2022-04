Ribelles: «Se ha dado un paso en pro de la igualdad»

Las convocantes de la concentración que se produjo este martes a las puertas de Ermita de la Sang para protestar por la negativa de la Cofradía a la participación de las mujeres en la fiesta, han calificado de «éxito» la convocatoria, a la que acudieron más de cien personas.

Para las organizadoras, el acto es una muestra más de «nuestro compromiso firme con la igualdad». Para ellas ha sido un primer paso, «el primero de muchos pasos que no dejaremos de dar hasta conseguir que a una mujer le impongan la medalla de la Cofradía en un Viernes de Dolores, en la Ermita de la Sang», un hecho que confían en que se produzca en un futuro cercano.

«Fue un encuentro que se desarrolló en un clima festivo. Todos y todas quisimos alzar nuestra voz, sentirnos pueblo. Allí nos reunimos familias enteras, padres, madres, hijos e hijas, abuelos y abuelas en una muestra de que nuestra reivindicación no entiende de edades ni de géneros», añadían.

A preguntas de Levante-EMV, el colectivo impulsor de todas estas acciones quiso agradecer la respuesta recibida, tanto de vecinos y vecinas, como de asociaciones, entidades y medios de comunicación entre otros. «Gracias a tantas personas que a pesar de la tarde lluviosa e intempestiva acudieron a una cita que será recordada durante años y que no debemos dejar que caiga en el olvido», afirmaban.

«En esta mirada llena de satisfacción y agradecimiento no queremos dejar de mencionar a los medios de comunicación que nos han servido de altavoz y que sin ellos no hubiera sido posible juntar a tanta gente». «También valoramos muy positivamente la presencia de gente de todo tipo, representativa de la sociedad saguntina. Ya no se trataba únicamente de la entrada de las mujeres en la Cofradía de la Sangre sino de un compromiso firme con la igualdad».