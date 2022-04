Dispuestos a ir a por todas

Una victoria y un empate fueron los resultados de la jornada entre semana de los equipos de Tercera División de la ciudad. El CD Acero sigue imparable y logró ganar al Jove Español por la mínima (1-0) Un resultado que les mantiene cuartos en la tabla. Por su parte el Atlético Saguntino no pasó del reparto de puntos contra un rival directo, el Atzeneta 0-0 con un polémico gol anulado que podía haberle dado los tres puntos a los romanos. Un resultado que les mantiene en puestos de play Off de ascenso y rompe un poco con la dinámica de derrotas que arrastran los de Vicente Mir.

Sin tiempo para descansar y comerse la mona, los equipos locales vuelven a jugar este domingo. El Acero se mide al líder, el Valencia Mestalla, en el Estadio Antonio Pujades /11.45h, que necesita ganar para lograr matemáticamente la primera posición y el ascenso directo. Pero no se lo pondrán nada fácil los rojiblancos que también necesitan ganar para cerrar su clasificación para la promoción de ascenso.

Los que también necesitan puntuar de tres puntos son los romanos. El Atlético Saguntino ha pasado de estar peleando por la primera posición de la tabla a estar sufriendo por sellar su pase al play off de ascenso. No pueden perder más puntos y deberán ganar ante el colista el Villjoyosa CF al que se miden mañana en la Ciudad Deportiva Lloret Calsita (12 horas).

El entrenador rojiblanco, Jandro Castro hace balance del choque. «Fue muy disputado, había mucha lluvia, viento, el campo estaba encharcado y no se podía jugar bien al fútbol, fue mucho balón largo y todo eran duelos de cabezas y segundas jugadas, por suerte pudimos sacar tres puntos con algo que no habíamos hecho en toda la temporada que era pegarle para arriba. Así que es para estar muy contentos».

Con respecto al encuentro a contra el líder, Castro cuenta que: «lo enfrentamos con la intención de volver a ganar y sabiendo que si lo conseguimos estamos matemáticamente clasificados para el play off pero sabiendo que será un choque muy difícil contra un equipo que tiene que ganar también para ascender ya directamente. Un grupo que en casa no ha perdido, que gana casi todo, con más presupuestos y los mejores jugadores. Será muy complicado, además contamos con las bajas de Morgado y Civera que son los delanteros. En medio campo también tenemos la baja de Pereira que supliremos con otro jugador que lo hará seguro igual de bien».

Vicente Mir, entrenador del Saguntino, cree que en el partido del miércoles «fuimos muy superiores, sobre todo en la segunda parte, y el equipo mereció una recompensa mayor. Es una pena porque era contra un rival directo. Tenemos que seguir a ese nivel y ser capaces de dar la cara contra el Villajoyosa. Ya no vale fallar, tenemos que conseguir la victoria si o sí. El objetivo son los tres puntos, pero no será fácil, nos enfrentamos a un equipo ya descendido que juega sin presión, gente joven, con ganas de hacer las cosas bien en tercera división. Pero no podemos perdonar más partidos, tenemos que ganar para intentar el objetivo que es el play off. En cuanto a las bajas contamos con la de dos jugadores sancionados de Vila y Esteve y prácticamente contamos con toda la plantilla para poder afrontar el partido», concluye.