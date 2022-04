Día de sorpresas. Descubro en Levante-EMV que el Centro de Visitantes del Castillo de Sagunto, abre sus puertas. No sé si entonar el Aleluya, romper a llorar de emoción o tirar una traca en la Plaça Major.

Han pasado quince años desde que se diseñó y aprobó el mencionado edificio (2007).Un edificio minúsculo, calificado como obra menor. Comparado con el Museo Guggenheim de Bilbao que tardó cuatro años en diseñarse en inaugurarse, o el impresionante Centro de visitantes de Medina Azahara de Córdoba que desde que se decidió su construcción en 2005 y se inauguró en 2009 y además ha recibido el premio Aga Khan de arquitectura o el Museo de Arqueología subacuática de Cartagena construido de 2002 a 2006, o el Museo de la Evolución Humana de Burgos cuyo inicio de construcción fue en 2006 y fue inaugurado en 2010... o la espectacular Villa de La Olmeda en Palencia cuya superficie abarca 4.400 m2 . Y fue descubierta casualmente en 1981 y en 1996 ya era BIC .

¿Es cuestión de mala suerte o resultamos indiferentes a nuestros gestores municipales, autonómicos o estatales? o simplemente, ¿no se presiona lo suficiente? o peor, ¿que no existe ninguna voluntad?.

No conozco ningún ejemplo de municipio o ciudad, donde no haya más asociaciones cívicas en torno al patrimonio (Amigos de la Escuela de Aprendices, Fundación Patrimonio Industrial, APIPS, Voluntarios por el Patrimonio, Centro Arqueológico, Col.lectiu pel Patrimoni Saguntí, Centre d’Estudis del Camp de Morvedre...) y donde el Ayuntamiento y Conselleria pongan más obstáculos. No tienen más que preguntar a los Voluntarios por el Patrimonio, personas que todos los domingos del año regalan su tiempo de manera generosa, noble y gratuitamente y lo emplean en limpiar el Castillo dejándolo impoluto. Y reciben zancadillas. O el Col.lectiu, que desde hace 16 años organiza la “Trobada del Castell” y coloca carteles para señalizar el lugar arqueológico, dado que el Castillo no puede ser interpretado por el visitante además de organizar un Concurso de Dibujo. O el Centro Arqueológico Saguntino con su boletín ARSE o el Centre d’Estudis editando la revista BRAÇAL donde colabora toda la comarca,… o APIPS, que convoca premios literarios. Y todo son piedras en el camino...

No quiero pensar cuánto se hubiera tardado en Sagunto en construir un museo de la envergadura del Museo de la Evolución Humana de Burgos o el Subacuático de Cartagena... por no hablar del Guggenheim que fue “liquidado” en cuatro años.

Eso sí, Sagunto fue nombrada Capital Valenciana de la Romanización en febrero de 2016 a bombo y platillo por las Cortes Valencianas.. Baratito les costó. Y punto final.

Quiero que sepan que nuestra asociación, Col.lectiu pel Patrimoni Saguntí, anda reclamando un Museo ibero- Romano para nuestra ciudad (diseñado en la década de los ochenta y relegado al olvido) hace ya más de una década. Pero eso es caro. La culpa: la crisis. ¿ Es que las ciudades antes citadas no la sufrían o es que no había voluntad?

Desde el Col.lectiu hemos intentado aclarar ciertas cosas para que ustedes, los lectores y ciudadanos, sepan qué se hace en otras ciudades que se nutren de visitantes gracias a la voluntad de crear sinergias y dinamizar la economía de sus respectivos municipios, así como evidenciar qué ocurre en la nuestra. Comparen.

Creo sinceramente que somos candidatos al Récord Guinness de la demora. ¡Menos mal que al cabo de quince años se ha terminado el Centro de Visitantes del Castillo de Sagunto!.