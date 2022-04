El 17 d’abril ens deixava la pintora d’Estivella Maria Chenovart. Malgrat que era la degana de les pintores comarcals, la seua trajectòria no sempre ha sigut reconeguda fora dels límits de la població. Així que, en els dies en els quals ha faltat esta artista de 98 anys, és necessari fer un repàs de l’obra d’una dona que va pintar amb una sensibilitat especial el paisatge de muntanyes i conreus del Camp de Morvedre.

Maria Chenovart no ho va tindre fàcil en un món on les dones pintores necessitaven demostrar amb més intensitat la seua vocació. No obstant això, el fet que l’estil tan personal de descobrir les garroferes i la terra agradara, va ajudar a consolidar-la com a a artista. En eixe quefer, sens dubte, fou important la influència del mestre Genaro Lahuerta.

Cal dir que, abans que els seus paisatges foren coneguts, havia realitzat obra religiosa, com la que es conserva en el temple de Sant Francesc de Borja de la ciutat de València. Però, com s’ha dit adés, el que realment fa reconéixer-la en el temps foren les pinzellades dedicades a la natura i als conreus de secà d’Estivella.

La garrofera fou el gran símbol d’un paisatge amb el qual va voler definir el seu poble. El variat cromatisme i la llum va omplir de vida els llenços. Eixa és la vitalitat que contagià al seu alumnat de Sogorb o de l’Alcora i que fins al dia de hui continua encisant les persones que l’admiren.

Maria Chenovart fou una persona especial. Al seu art, se li afegia la generositat per compartir l’obra que creava. Una gran quantitat de cases d’Estivella conserven algun quadro amb garroferes estivellenques o un cartó on es conjuguen pinzellades per a crear paisatges propis.

Per eixos mèrits i per l’estima que li tenia el veïnat, l’any 2013 l’Ajuntament li va retre un destacat homenatge amb la participació del Cronista Oficial. En la setmana de la dona d’aquell any, es va acordar donar-li el seu nom al carrer on tenia la casa. També es va fer una destacada exposició amb col·leccions particulars. Es demostrà que era una persona admirada.

He tingut la sort de tindre-la prop. Gràcies a l’investigador i íntim amic de la pintora Santiago Mateu, he captat amb més cura el que significà l’artista. Ara la recorde i mirant-la veig el meu poble d’Estivella. Però trobe també la pinzellada d’una dona que es va obrir pas, d’una mestra i d’una pintura excepcional de Camp de Morvedre.

Les nostres terres

Esperem que la comarca la tinga present i no oblide la seua obra. Ens ha deixat l’ésser humà però ens queda la vitalitat de les pintures. No deixem de mirar-les. Ens ajudara a entendre millor el paisatge i la llum que banya les nostres terres. Descanse en pau Maria Chenovart, una dona que sols volia ser recordada com una pintora d’Estivella.