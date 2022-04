El PP carga contra «las maniobras de distracción intolerables» de la APV

Los incumplimientos de la Autoridad Portuaria de València (APV) en sus compromisos con el Ayuntamiento de Sagunt vuelven a generar críticas, en esta ocasión desde el grupo municipal del PP. Su portavoz, Sergio Muniesa, que también responsabiliza de estos retrasos al tripartito, lamenta que la entidad portuaria «intenta convencer a los vecinos -después de una reciente reunión con la asociación La Forja- que la demora es por falta de acuerdo entre los partidos del ayuntamiento», lo que califica de «maniobra de distracción intolerable» porque «nunca han encontrado mayor grado de colaboración» desde el ámbito local.

Pero lo peor es que «así llevan años mareando, en vez de cumplir con sus obligaciones». El popular también dirige sus críticas contra el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y su antecesor, Quico Fernández, como miembros de la comisión de seguimiento del convenio de integración puerto-ciudad. «Lo que deben hacer ambos -según Muniesa-, es exigir certezas y no excusas que sigan amparando retrasos injustificados. Si conocen los motivos, que los resuelvan, y, si no lo saben, que trabajen y dejen de amparar y seguirle el juego a una autoridad portuaria que es del PSOE. Esto es lo que deben conocer los vecinos y no dejarse utilizar por la APV».