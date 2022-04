El BM Morvedre ya planifica sin Sos y con la esperanza de que siga Shandy

El BM Morvedre se encuentra en una situación parecida a la que vivió hace un año. Con la recta final de la temporada por delante, las saguntinas están abocadas a un milagro, que la pasada campaña se produjo, para mantener su sitio en la Liga Guerreras Iberdrola y, al mismo tiempo, tienen que empezar a planificar el próximo proyecto. En este contexto, Vicent Sos ha comunicado a la directiva que «me encuentro sin fuerzas para seguir», según confiesa a Levante-EMV.

El técnico castellonense cogió las riendas del primer equipo del BM Morvedre con la pasada temporada iniciada y consiguió la permanencia, pero este año «ha sido muy difícil. Se trabaja mucho y los resultados no han acompañado, así que la ilusión se va perdiendo». Sos también admite que «sé que una oportunidad como entrenar a este club no suele aparecer y me habían trasladado su interés en que continuara, pero estoy cansado».

Desde el club, su presidente, Juan Ignacio García Aguiar Tiri, confirma en declaraciones a este rotativo que «nos reunimos con Vicent, porque queríamos que continuara, pero viene todos los días desde Castellón y no lo tenía claro, así que nos dijo que prefería no seguir». Desde el club también han lanzado «palabras de agradecimiento para Vicent, que, con su trabajo y dedicación, ha conseguido hitos importantes para el club. Desde que llegó, transmitió a las jugadoras su pasión y conocimientos sobre el balonmano y consiguió la salvación, pese a la gran dificultad del reto».

Sobre esta campaña, el balance de Tiri es que «se pueden hacer dos valoraciones. Por una parte, el objetivo era la permanencia y está muy complicado, pero, por otro lado, hay que tener en cuenta las circunstancias tanto en la confección del equipo como en el hecho de que otra vez bajan cuatro equipos, así que puede que la mejor temporada de la historia del BM Morvedre en División de Honor no nos dé para la salvación, cuando en cualquier otra hubiera bastado».

En cualquier caso, entre los grandes méritos del equipo de Sos, el presidente del club destaca que «con la permanencia cada vez más difícil, nos preocupaba que el equipo se dejara ir, aunque no fuera de manera intencionada, pero siguen luchando. Tanto las jugadoras como el cuerpo técnico son los primeros que dicen que lo van a dar todo hasta el final, como están demostrando en las últimas semanas». El técnico castellonense ratifica estas palabras al asegurar que está centrado «en el milagro de los 8 puntos».

Con un par de fines de semana por delante sin competición, el BM Morvedre ha querido adelantar la planificación de la próxima temporada y aprovechar la experiencia del pasado verano, cuando «pensamos en un equipo para Plata y la permanencia nos obligó a cambiar mucho y hacer las cosas rápido. Esta vez vamos con ventaja y el objetivo es hacer el mejor equipo posible, sea cual sea la categoría en la que juguemos».

Continuidad de Barbosa

En este sentido, una de las grandes incógnitas es la continuidad de la internacional Shandy Barbosa, cuya llegada al equipo unos meses o semanas antes quizás hubiera cambiado el destino de la presente temporada. Según Tiri, «está a un nivel espectacular, con una humildad y una profesionalidad con las que se ganó al vestuario desde el primer día. Sería un lujo que siguiera y esa es la esperanza, aunque es algo que decide ella».