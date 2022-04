Recentment es va celebrar al Centre Cultural Marius Monreal de Sagunt el XXV aniversari del festival de teatre grecollatí, el qual ofereix a l’alumnat de tots els instituts de secundària de l’estat espanyol una obra de teatre (tragèdia o comèdia), preparada per un grup d’estudiants. L’acte l’obriren les autoritats locals: l’alcalde Darío Moreno i el regidor d’Ensenyament Josep Manuel Tarazona. A continuació intervingueren bona part dels artífecs que iniciaren la programació del Teatre Grecollatí: el president de Prósopon de l’estat, Cipriano Fontanilla, i la junta del festival en base a Sagunt: el president Fernando Estébanez, la secretària Loren Sánchez i el tresorer Pasqual de Pablo.

El regidor d’Ensenyament va tindre la gentilesa de convidar-me a dir unes paraules perquè vaig tindre l’honor de ser el regidor d’Ensenyament quan començà la programació. Vaig dir que sent jo un mestre seguidor de l’Escola Moderna, la qual pregonitza ensenyar a partir de l’alumnat i de l’estudi del medi, el festival grecollatí va suposar una grata descoberta perquè era un exemple extraordinari de la nostra filosofia ara aplicada a l’ensenyament mitjà: ensenyar cultura clàssica submergint l’alumnat en un medi romanitzat: el teatre romà com a escenari, la representació teatral a partir de les obres dels dramaturgs clàssics, el llibret del text per explotar la diada a l’institut i la visita de la ciutat i el castell farcit d’estructures i referències a l’època romana.

Per aquell temps un professor de secundària de l’Institut Clot del Moro, Enrique Martínez, va concebre els tallers lúdics per ensenyar mitologia, jocs, etcètera a l’alumnat i féu la crida oberta als companys de clàssiques i començaren a brollar tallers que s’afegiren als d’Enrique: cuina, vestimenta, escriptura, ciència, mosaics, decoració de la ceràmica, jocs… Els professorat tallerista presentà a l’Ajuntament un projecte complementari al teatre que oferia la participació de l’alumnat en el taller que desitjara prèvia inscripció i pagament només dels costos dels materials. Amb això vaig treballar a fons i l’any 2007 amb la col·laboració de l’Ajuntament i de la Generalitat vam aconseguir un edifici situat en un context històric, la pujada del Castell, quasi bé enfront del Museu, el qual fou des de 1405 a 1492 seu de les confraries jueves: Sobreholim, Netzamita, Cabbarim i des 1492 fins a 1860 seu de la casa dels gremis.

Amb l’apertura de la primera casa-taller de cultura clàssica d’Europa es batejà amb el nom de Domus Baebia, encardinant així els taller amb la història d’una de les famílies més antigues i importants de l’antiguitat. Pensem que en el segle iii a.n.e. Bebi Tibo era membre del consell de Saiganda, formà part de la delegació que parlà amb Annibal i el Consell de Cartago i va dirigir la lluita contra el bandol procartaginés. En romanitzar-se els Bebi/Babe formalitzaren el nom com a Baebius i com diu la inscripció monumental del fòrum senatorial Gneu Baebius el feu complint el testament del seu germà bessó.

El teatre grecollatí i els tallers de cultura clàssica, treballaren coordinats i conformen en l’actualitat els Ludi saguntini. És la programació de didàctica clàssica més important d’Europa, no debades abasta una setmana lectiva en la qual participen anualment uns 15.000 alumnes, fonamentalment d’ensenyament mitjà, la qual xifra suposa que més de 200.000 alumnes han viscut un dia de la seua vida la ciutat de Sagunt i coneixen les estructures romanes de Saguntum.

La primera setmana d’abril, els Ludi saguntini van omplir la ciutat de gom a gom d’estudiants. Moltíssimes gràcies a tots els que han treballat per aconseguir tan lloable programació i faig vots perquè les autoritats locals i autonòmiques, així com els ciutadans de Sagunt estiguen a l’alçada de les circumstàncies i complisquen els vostres projectes. Felicitats i enhorabona.