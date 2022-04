El interventor alerta de «fricciones» con el gasto de personal en Sagunt

El presupuesto del Ayuntamiento de Sagunt para este 2022 todavía está a la espera de su aprobación definitiva y entrada en vigor, pero antes ya han surgido voces que lo ponen en cuestión y no solo desde la oposición. Una opinión autorizada es la del interventor, que alerta en su preceptivo informe de que «la plantilla es mayor que el presupuesto, lo que fácilmente puede provocar fricciones presupuestarias al no estar dotada toda la plantilla en el anexo de personal».

El funcionario insiste en que «se observa la falta de coincidencia de conceptos retributivos con su ejecución real», en aspectos como las productividades, que en 2022 se presupuestan en 200.000 euros cuando el pasado año se liquidaron 377.000, o las gratificaciones, que no tienen gasto reservado para este ejercicio, pero en 2021 rozaron los 200.000 euros, según siempre el informe del interventor que se adjunta en el expediente presupuestario.

Otras «desviaciones» reflejadas tienen que ver con las plazas ocupadas en la plantilla municipal, que «este año son 589, dos más que el pasado año, mientras el anexo de personal refleja 601, cuatro menos que en 2021, lo que restando al alcalde y concejales (14) representan un total de 587 frente a las 590 plazas del precedente».

El funcionario con habilitación nacional también puntualiza la intención de tripartito de financiar parte de sus inversiones con cerca de 6,6 millones de euros en venta de inmuebles. Según el interventor, el informe de la jefatura de Patrimonio indica que «en la actualidad se están realizando las actuaciones precisas para obtener una valoración de los bienes o la actualización de misma, según los casos».

Frente a este argumento, el informe de control financiero señala que «en la fecha que nos encontramos parece inducirse la falta actualizada de una valoración concreta y detallada que permita, en tiempo y forma, elevar los expedientes correspondientes para su alienación. Tampoco se refleja un elemento importante cuál es su afección al patrimonio municipal del suelo o de libre disposición como elemento patrimonial. Por lo cual queda igualmente condicionado a este elemento».

En cualquier caso y pese a estas preocupaciones, no todo es malo en este informe del interventor, que reconoce que «se cumple holgadamente» la regla de gasto, así como la capacidad de financiación y consecuentemente la estabilidad presupuestaria. También se destaca el buen nivel de endeudamiento.

El análisis del interventor se amplía al Sociedad Anónima de Gestión (SAG), Consell Agrari, Aigües de Sagunt y Fundación de Patrimonio Industrial, que, junto al ayuntamiento, se combinan para alcanzar un presupuesto consolidado, es decir descontando las transferencias entre estas entidades, de cerca de 94,3 millones de euros.

Bonificaciones

Otra de las cuestiones que recoge el expediente es la previsión de bonificaciones fiscales, que se espera que superen los 1,5 millones entre IBI, AIE, plusvalías, ICIO y varias tasas como las de Cultura, Deportes, basura, conservatorio o enseñanzas especiales.

Sin alegaciones contra las cuentas de 2022 a 12 días de cerrarse el plazo

Rafa Herrero. Sagunt

El presupuesto del Ayuntamiento de Sagunt para este año afronta sus últimos días de exposición pública con la posibilidad de presentar alegaciones. Concretamente este plazo se cierra el 3 de mayo cuando, en caso de no haber recursos, el expediente entraría en la recta final para su entrada en vigor. El concejal de Hacienda de Sagunt, Javier Raro, apunta que hasta el momento no se han presentado alegaciones, como sí ocurrió el año pasado, lo que retrasó unos días la aprobación de las cuentas. Desde la oposición no han manifestado hasta el momento la intención de apelar a esta vía para mostrar su disconformidad con la previsión municikpal de cuentas, aunque todavía habrá que esperar unos días.