¿Sabían ustedes que Sagunto, pese a las habituales inundaciones en la avenida Mediterráneo, Periodista Azzati y otras, por saturación de los colectores de pluviales, y pese a los anuncios científicos de que fuertes tormentas y temporales se avecinan como consecuencia del cambio climático, aún no tiene un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (Pamri)? Un preocupante episodio de inundaciones en la avenida Mediterráneo lo hemos sufrido recientemente. Y eso ha ocurrido «lloviendo bien», como señalaba la catedrática de Geografía Física por la Universidad de Valencia, Ana Camarasa (Levante-EMV, 31/03/2022)).

Estamos en situación de emergencia climática, con alto riesgo de lluvias torrenciales y no tenemos un plan municipal que nos prevenga y proteja frente a ese riesgo. Tenemos, eso sí, un protocolo de actuación «frente a episodios de precipitaciones y temporal marítimo», aprobado en sesión plenaria el pasado 28 de enero, donde se fijan las acciones a llevar a cabo por los diferentes departamentos del ayuntamiento implicados (Policía Local, Mantenimiento, Playas, etc.). Pero no es un plan de actuación propiamente dicho, atendiendo a las directrices y el modelo del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana (Patricova), aprobado por el Consell de la Generalitat el 23 de enero de 2003.

En su informe La costa valenciana frente a la emergencia climática (2019), redactado por la Conselleria d’Agricultura i Emergència Climàtica, se señalaba que, en las ciudades costeras, la probabilidad de inundaciones aumentará por la confluencia de la subida del nivel del mar, mareas de tempestad y fenómenos extremos de lluvia. Probabilidad que aumenta en el Puerto de Sagunto con actuaciones humanas que, como el Sendero Azul, hacen de efecto represa, obstaculizando el normal transcurrir de las aguas hacia el mar (Levante-EMV, 11/04/2022).

El Patricova ha incluido a Canet d’en Berenguer en el registro de municipios con elevado riesgo de inundaciones, pero no a Sagunto. Cualquiera con sentido común se preguntará: ¿y el Puerto de Sagunto por qué no? Al estar incluido en el término municipal de Sagunto no puede por sí solo alcanzar esa condición. ¡Paradójico! ¿Verdad? La norma considera un municipio con elevado riesgo de inundaciones cuando al menos las dos terceras partes de su término municipal están afectadas por la peligrosidad de inundación de niveles 1 a 6, o cuando un municipio tiene fuertes limitaciones para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables. Sin duda, esas condiciones no las cumple Sagunto, con un término municipal tan extenso y con posibilidades de crecimiento residencial al norte del Palancia en el casco antiguo. Pero el Puerto, en buena lógica urbanística, está creciendo hacia el río, donde el riesgo de inundaciones será aún mayor. Uno más de los inconvenientes de no ser un municipio independiente.

Y entonces, ¿qué hacemos? Buena pregunta para elevar a la corporación municipal saguntina. ¿A qué están esperando para redactar un plan municipal contra el riesgo extremo de inundaciones en el Puerto de Sagunto? Confiemos que después del reciente episodio de inundaciones en la avenida Mediterráneo el ayuntamiento proceda a ello con urgencia.