Alumnos del IES Jorge Juan descubren las «meravelles» de Estellés

Vivir la poesía. Éste es el objetivo de la ruta literaria Estellés en essència, protagonizada por el alumnado de segundo de Bachillerato del IES Jorge Juan de Sagunt. Los estudiantes recorrieron València desde el latido del Llibre de Meravelles de Vicent Andrés Estellés. Descubrir las calles de una ciudad referenciada y hacerlo desde la experimentación son las claves de esta propuesta pensada para alumnos que deben afrontar las pruebas de acceso a la universidad.

Estampeta frente a la Estació del Nord abrió el recorrido hacia el balcón del ayuntamiento en el que se recita Assumiràs la veu d’un poble. «Hemos sentido la importancia del que se siente uno más, un elemento común del todo que puede y debe avanzar. La lectura coral de quien exige la exigencia de asumir la voz del pueblo y el hecho de hacerlo desde el ayuntamiento nos permite reconocer el Estellés más comprometido», apunta el alumnado.

La intertextualidad con otros autores, así como con canciones y símbolos, es clave en la decodificación por parte de quienes dejan de entender la poesía como mensaje y optan por experimentar cada palabra. «La ruta literaria de Estellés resulta imprescindible para comprender su poesía. Creo que las localizaciones, el ambiente para cada recitación era el apropiado», añade la alumna Gara Giménez.

Los estudiantes interpretaron Els amants con un ukelele y fueron capaces de interconectar la poesía visual que ha generado este poema en la capital del Túria, así como la referencialidad existente en múltiples canciones del panorama musical valenciano. El Centre Octubre, el Mercal Central, la Llotja, la Plaça del Negrito, el Carrer de Cavallers, la Plaça de la Mare de Déu o el Carrer de Cavilers son algunas de las localizaciones de esta ruta, que «ha sido una manera nueva de hacer literatura. Nos ha permitido salir del aula y recorrer los espacios que frecuentaba el autor mientras leíamos los poemas. Nos ha permitido relacionar la poesía con el contexto y gozar de una experiencia literaria mucho más completa» afirma otro estudiante, Guillermo Giménez.

«La ruta d’Estellés ha sido una de las actividades que más me ha gustado este 2022. Me ha servido para mirar la ciudad desde otra perspectiva más próxima. Ahora entiendo mucho mejor la poesía de Estellés y conozco muchas cosas que no sabía. Elementos mucho más significativos y relevantes aparecen ahora mucho más sugerentes», apunta Rubén del Rincón.