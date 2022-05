Costas dobla sus exigencias para evitar inundaciones junto al paseo del Port

La Demarcación de Costas de València ha doblado sus exigencias para que el ayuntamiento pueda solucionar un viejo problema que, aparentemente, parece sencillo de resolver: Evitar los numerosos problemas que ocasiona la falta de limpieza periódica de la salida natural de aguas pluviales que atraviesa el paseo marítimo del Port de Sagunt.

La falta de mantenimiento de este lugar, conocido como «el canal de la Lonja, suele impedir que el agua desagüe correctamente en el mar cuando hay precipitaciones, lo que provoca inundaciones en sus alrededores siempre que hay lluvias torrenciales y genera acumulaciones de agua en cuanto «caen cuatro gotas», lo que genera suciedad y malos olores junto al paseo marítimo.

Aunque el consistorio lleva ya más de dos años de gestiones para conseguir que Costas le autorice a mantener el lugar en buenas condiciones, la última respuesta que obtuvo de este departamento del ministerio augura que ese visto bueno aún está lejos.

La razón es que Costas no solo le pidió el pasado mes de febrero que aporte planos y numerosa documentación adicional al proyecto que ya había presentado, detallando la superficie afectada y el material a utilizar. Después de remitirle todo eso, ha advertido que ahora va a pedir informes de compatibilidad al organismo competente en Medio Ambiente, lo que obligará a estar pendiente de otro pronunciamiento.

El edil de Aguas, Pepe Gil, admitía su sorpresa ante el nuevo pronunciamiento de la Demarcación tras varios años de negociaciones a través de la empresa mixta encargada del ciclo hidráulico, Aigües de Sagunt. «Todo esto podían haberlo planteado desde el principio para evitar perder tiempo. Les presentamos el proyecto. Luego nos pidieron más documentación e incluso detalles de la vegetación afectada, cuando es un terreno suyo y son los que mejor lo deben conocer. ¡Y ahora salen con esto!», decía contrariado. Aún así, dejaba claro: «Si hay otro aviso de lluvias torrenciales y hay riesgo de inundaciones, haré lo posible para limpiar el canal con máquinas, aunque me exponga a una multa o que me metan en la cárcel», decía recordando que, en las últimas lluvias fuertes, su intención de actuar «con o sin permiso» ya hizo que el alcalde, Darío Moreno, lograra de un día para otro una autorización exprés, pero ceñida a aquella situación de urgencia. «Es lamentable que a nosotros nos exijan tanto cuando, en las extracciones que ha hecho Costas en las playas del norte de Sagunt para construir los espigones de Almenara, ellos son los primeros que no han tenido miramiento y han hecho lo que han querido con las gravas, con la arena y con las dunas protegidas», afirmaba.

Malos olores

El mal estado del denominado ‘Canal de la Lonja’ es habitual tras los días de lluvia y esto siempre genera numerosas críticas vecinales al producirse justo al lado del paseo marítimo y derivar en malos olores, además de provocar suciedad en la misma zona peatonal.

En estos últimos casos, la empresa municipal SAG siempre debe esperar a que el agua acumulada en la zona de playa se quede a un nivel más bajo al del paseo para así limpiar este último, como apuntaba a Levante-EMV el edil responsable de esta firma, Roberto Rovira. «De lo contrario, no sirve de nada mandar a los servicios de limpieza al paseo», apuntaba.