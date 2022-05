Emoción liguera hasta el final

El Atlético Saguntino recupera en el último partido de liga la segunda plaza que ha estado ocupando durante gran parte de la temporada. Los de Vicente Mir ganaro 0-2 al CD Roda en un partido vibrante que se decidió en los minutos finales. Tres puntos que le dan además la clasificación para jugar Copa del Rey la próxima temporada.

La alegría de los saguntinos llegó con la derrota de sus vecinos porteños que al final de temporada les habían adelantado en la tabla. En su último partido de liga, los de Jandro Castro no pudieron puntuar tras caer 2-0 ante el Elche Ilicitano. Los rojiblancos terminan la temporada cuartos y dispuestos a seguir dando guerra en el play off de ascenso.

El Saguntino logró sumar los tres puntos contra un rival que se jugaba la clasificación para la promoción de ascenso. Los goles de Cobo y Nando le dieron al equipo saguntino, no solo la segunda posición del grupo, sino también la clasificación para la Copa del Rey de la temporada 2022-2023.

Los primeros 45 minutos estuvieron dominados totalmente por el equipo dirigido por Vicente Mir, que tendría en las botas de Borja Mir una clara ocasión en el minuto 34’.

En la segunda parte se igualaron más las cosas, pero no fue hasta los minutos finales que llegaron los goles. En el 90’ tras una nueva parada de Joan, a la contra el colegiado señalaba penalti a favor del Atlético Saguntino. Cobo sería el encargado de ejecutarlo y de convertirlo para subir el 0-1 al marcador, desatando la locura entre la fiel afición romana desplazada hasta Vila-real. Ya en el añadido, y con el CD Roda volcado en ataque, llegaba el tanto de Nando a la contra, batiendo en un mano a mano a Zagalá.

El entrenador rojillo, Vicente Mir hace balance y expresa que: «Estamos muy contentos y quería felicitar a los jugadores porque todos saben lo que estamos pasando en los últimos meses y la verdad que los futbolistas están respondiendo fenomenal y hemos logrado una segunda clasificación merecida porque practicamente todo el año hemos estaso ahí y creo que nos va a venir muy bien para jugar este play off ya que el empate nos vale en los dos partidos. El balance del partido es que hicimos muy buen juego, el equipo estuvo metido al 100% todo el tiempo y la verdad que el equipo mereció de la victoria. Ahora vamos a ver si conseguimos el objetivo de ir pasando eliminatorias y conseguir el ascenso, aunque solos conscientes de los complicado que es. Estoy muy satisfecho de todos los jugadores y ahora a seguir trabajando e intentar que todo salga bien».

Con respecto a la clasificación para la Copa del Rey, Mir expresa «es algo muy bueno para el club y para la afición porque es algo que siempre gusta. Es otro de los objetivos que hemos cumplido y creo que en este caso el Saguntino sale muy beneficiado de ello».

Un Acero que acusó las bajas

Un doblete de Banes dejó sin opciones a un CD Acero que llegó al último partido de liga con opciones de quedar segundo. Solo habían pasado 3 minutos y el Ilicitano ya había anotado su primer tanto. El Acero no entró bien el partido y solo en la segunda parte que se volcó arriba causó algo de peligro. Pero poco pudieron hacer para igualar la renta de dos tantos de los locales.

El entrenador rojiblanco, Jandro Castro expresa que: «El balance del partido no puede ser positivo, pero bueno íbamos con bastantes bajas porque optamos por no arriesgar a los jugadores que llegaron con tarjetas. Aún así el equipo compitió bien contra un muy buen equipo. Empezamos regular, pero la segunda parte pudimos acortar distancias con varias ocasiones. La clasificación final dice que cada uno está donde se merece. Nosotros hemos merecido ser cuartos, es verdad que podríamos haber quedado más arriba, pero estamos contentos porque al principio de temporada nadie esperaba esto, el equipo ha competido muy bien, los jugadores han estado a la altura en todo momento, hemos sido regulares y nos merecemos esa clasificación. La temporada que hemos hecho es para estar contentos no, lo siguiente con el trabajo de todos, jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva», afirma.