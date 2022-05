Nos enteramos por el diario Levante-EMV del sábado 30 de abril que el último pleno de la Corporación saguntina aprobó por unanimidad, sin ninguna voz discordante (que sepamos), una propuesta defendida por el portavoz del Partido Popular, señor Muniesa, exigiendo a la CHJ la limpieza y mantenimiento del río Palancia.

Después de los episodios continuados de persistente lluvia que hemos tenido en marzo, y las inundaciones acaecidas, todos esperamos de nuestros ediles iniciativas atrevidas. Pero señor Muniesa ¿eso es todo lo que se le ocurre proponer? Se nota que no ha aprendido usted nada —y los demás tampoco—. Podría haber propuesto, por ejemplo, exigir a la Conselleria competente de la Generalitat que concluya, de una vez por todas, el derribo de las casetas ilegales en la desembocadura; o pedir la demolición del sendero azul (ejecutado por el Ayuntamiento con el visto bueno de la CHJ) y proponer una pasarela en altura que no impida el transcurrir del agua hacia el mar. O podía haber propuesto que la Corporación eleve a la autoridad competente la necesidad (urgencia, diría yo) de un nuevo puente sobre el río entre el barrio de San José y Canet d’En Berenguer. O algo mucho más sencillo: proponer actuaciones que impidan que los desaprensivos echen basuras y escombros en el río.

Pero no, usted prefiere hacer propuestas menos comprometidas y echar balones fuera —¡y eso que no gobierna¡—. Echar la culpa a la CHJ por la falta de mantenimiento y limpieza no deja de ser un recurso fácil y responsabilizar a otros de nuestros propios incumplimientos. Olvida usted que en la sesión celebrada el 4 de septiembre de 2018 la Corporación en Pleno (Compromís, EU, ADN Morvedre, PSOE, IP y Cs, más un concejal no adscrito), con la abstención del PP, acordó la aceptación de las obras de Adecuación Ambiental del río Palancia, ejecutadas por la CHJ, con el compromiso de «su explotación, mantenimiento y conservación». De eso hace ya más de tres años y el Ayuntamiento de Sagunto sigue sin cumplir con ese compromiso.

Echar la culpa de las recientes inundaciones a la falta de mantenimiento y limpieza del río por la CHJ (que sin duda ha contribuido a ellas) es, no sólo faltar a la verdad, sino demostrar que no ha entendido nada. No entiende lo que es un río y cómo se comportan sus aguas. Y desde luego no leyó usted el artículo publicado en el Levante (31.03.2022) donde la catedrática de Geografía Física de la Universidad de Valencia, Ana Camarasa Belmonte, explicaba muy claro y rotundo, dónde están las causas últimas de las inundaciones.

Pero claro, para eso hay que querer leer y escuchar. Y como hace ya unos años me decía una amiga (también catedrática en una universidad valenciana), aquí en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, los políticos solo escuchan a los que les dicen lo que quieren oír. Así nos va.

Por eso, señor Muniesa, no vayan de listos y nos tomen por ignorantes, y planteen soluciones a la altura de los problemas que tenemos en Puerto de Sagunto, que son muchos y graves. El problema de las inundaciones necesita de soluciones drásticas y valientes. De lo contrario, seguiremos lamentándonos cada vez que haya un periodo de lluvias intensas o de larga duración. Reconocer errores y ser capaces de rectificar para evitar males mayores debería ser una virtud de los políticos, pero no es lo habitual.