Absuelven al alcalde de Benavites de un delito de malos tratos

El diputado provincial y alcalde de Benavites, Carlos Gil, da por «cerrado» el calvario que «me ha tocado vivir», declaraba a Levante-EMV, después de que su exmujer lo denunciara por un presunto delito de malos tratos el pasado 4 de septiembre de 2020, del que ha resultado absuelto.

«Han sido 20 meses eternos, muy duros, que han afectado tanto a mi vida familiar como profesional y también política, que hoy han llegado a su fin», declaraba este jueves después de conocer que ha sido declarado inocente de un presunto delito de violencia doméstica y de género.

Así lo recoge la sentencia del juzgado de lo Penal número 11 de València, un fallo en el que ha sido clave el relato de la denunciante. La magistrada sostiene que su discurso es «poco firme, con un relato de hechos poco preciso, incurriendo en diversas contradicciones en el curso de su declaración». La jueza desarrolla este punto y expone de ejemplo cómo en un primer momento la exmujer de Gil «habla de un agarrón para luego decir que no podía asegurar que fuera él el causante de las lesiones». También «contestó de forma poco precisa sobre cuándo había llamado a la Guardia Civil, si al principio al llegar a la casa o después».

En este sentido, la sentencia explica que ella asegura no recodar la llamada a la Benemérita, sin embargo las investigaciones apuntan a que esa llamada sí se hizo sobre las 20.40 horas, una hora antes de llegar a casa de su suegra y producirse la discusión. Por todo ello, estima que «no hay cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia» del acusado.

Los hechos se remontan al 4 de septiembre de 2020 cuando la exmujer de Gil se acercó a casa de su suegra donde mantuvo una acalorada discusión con el que todavía era su marido, aunque llevaban ya varios días separados.

Esto se tradujo en una denuncia ante la Guardia Civil por presuntos malos tratos, que se acompañó de un parte de lesiones, tras acudir al centro de salud, en el que se anotó «una erosión en la parte superior de brazo derecho y dos pequeñas erosiones en parte superior de tórax lado derecho, por debajo de la clavícula», según la sentencia.

Ante estos hechos, para Gil se solicitaban diez meses de prisión, además de una orden de alejamiento de su exmujer y dos años de incomunicación.

Consecuencias

La acusación contra Gil le acarreó la suspensión del militancia del Partido Popular, de donde se dio de baja, poco después de haber sido nombrado coordinador provincial y de estar en un momento álgido de su carrera política.

Después de esta larga espera «se ha hecho justicia, aunque el precio que he tenido que pagar ha sido alto. Se ha dañado mi imagen, he sido juzgado sin juicio, cuando yo no he hecho nada, lo dije y lo mantengo. Ahora, estoy tranquilo y contento porque por fin la justicia ha demostrado que todo ha sido una denuncia falsa, lo que yo había sostenido».

Respecto a este asunto, Gil asegura que da por concluido el proceso, aunque reconoce que la denunciante puede interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, él descarta emprender acciones legales contra su exmujer. «No quiero alargar más el calvario de mis hijas, que ha sido más inmoral que el mío», afirma.

En cuanto a si reconsidera su vuelta al PP, «no es lo que más me preocupa ahora, quiero darme tiempo y meditar bien todo lo que ha pasado». Como anécdota, Gil contaba que «el proceso judicial ha finalizado donde comenzó, en una comisaría», ya que su abogada le daba la noticia ese jueves cuando estaba renovando su DNI, «paradojas de la vida».

Pese a ser absuelto, Gil todavía no ha tenido tiempo de procesar todo lo ocurrido, ya que este jueves tuvo que continuar con las clases de Economía que imparte en la Universidad Politécnica de València desde hace años.