«Sí se aprecia una justicia de dos velocidades»

Es ya magistrada de la Audiencia Provincial de Tarragona en la sección penal pero, en sus cuatro años como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sagunt con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha conseguido dejar huella.

¿Qué se lleva de su paso por el juzgado de Sagunt?

Los buenos momentos con los funcionarios, las horas de trabajo en colaboración con la Guardia Civil y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y el buen trato con los abogados y procuradores. Me llevo gratos recuerdos de los menores y las víctimas a las que hemos podido

dar la protección que necesitaban, con las familias que han pasado por aquí, pero me llevo sobre todo la satisfacción de haber cumplido con mi deber. Cuando llegué me encontré con una lista de asuntos pendientes al alza, pero con

una plantilla de funcionarios dispuesta a dar la batalla, y lo hicimos. A fecha de hoy hemos bajado notablemente el tiempo de respuesta y el de señalamiento de vistas, pese a los escasos recursos de los que disponemos y al alto volumen

de entrada de asuntos. ¿El nivel de carga de trabajo no varía?

Esencialmente, en 2021 ha mantenido la misma tendencia que en 2020 si bien dado que nos aproximamos a los meses de verano, podría aumentarse el número de asuntos de violencia de género. En 2021, solo al Juzgado número 1 llegaron 1.195 asuntos penales y

948 civiles.¿La excesiva burocracia es un freno para el día a día contra la violencia machista o los asuntos con menores en Sagunt?

Se hacen notables esfuerzos por reducir los tiempos de respuesta de los asuntos de violencia de género y de los asuntos de familia porque se tiene sensibilidad ante los bienes jurídicos protegidos y la necesidad de dar una respuesta rápida que responda al mejor interés superior del menor. Si bien la falta de recursos personales en los gabinetes Psicosociales comarcales a diferencia del Gabinete sito en Valencia, los tiempos de espera para la elaboración de informes en los juicios de familia, y de igual manera con los recursos materiales y personales que se cuentan en los Juzgados especializados de Violencia sobre la mujer, sí que se aprecia una justicia de dos velocidades dependiendo del partido judicial donde tenga el domicilio la víctima, y esto no debería ser.

¿Ha habido avances en los 4 años en los que usted ha estado al frente de ese juzgado?

Desde que accedí al Juzgado número 1 de Sagunto y comprendí la gran carga de trabajo que pesa sobre el órgano, así como la prontitud de la respuesta que requieren las actuaciones de las especialidades de violencia de genero y de familia, entendí que un puntal de mi

actuación debía ser formar equipos de trabajo que pudieran gestionar protocolos de actuación ágil con todos los operadores jurídicos. Se creó un canal abierto de colaboración con la UFAM, Guardia Civil y GAD de Policía Local de Sagunto para poder gestionar las múltiples

circunstancias, como cuando se gestionó en fin de semana el alojamiento para dos menores de edad que se iban a quedar sin techo. También tenía reuniones periódicas con los técnicos del Punto de Encuentro Familiar de

Sagunto y he establecido un protocolo de actuación de las exploraciones de menores que actualmente se practican como prueba preconstituida para evitar que los menores tengan que declarar nuevamente en el juicio oral.

Algo se ha obtenido, porque se han invertido en recursos personales en el Punto de Encuentro Familiar de Sagunto, que tenía un tiempo de espera de 11 meses para la intervención de visitas tuteladas cuando accedí al órgano y actualmente ha eliminado la lista

de espera, lo que me produce una gran alegría por todas las familias que necesitan ese recurso y servicio público.

Usted impulsó una reunión de coordinación con otras instituciones implicadas contra la violencia contra la mujer. ¿Recomienda implantarla con carácter general e incluso ampliarla a entidades ciudadanas, como propusieron luego entidades vecinales y de mujeres?

Aquello fue clave para resolver algunos problemas prácticos de coordinación que se había dado en el día a día de la guardia de asuntos de violencia de género, y dio muchos frutos. Tras el triste suceso que ocurrió de la presunta violencia vicaria en Sueca, sería recomendable que la Conselleria de Justicia implantara medidas en el sistema de gestión procesal para alertar en asuntos de familia cuando existe un elemento de violencia de género entre las partes de forma automática y avisaran si consta una medida de protección entre ellos o una pena de prohibición de aproximación y/o comunicación, que esté en los antecedentes del expediente. Por otro lado, veo muy enriquecedor la participación de entidades en esas reuniones , dado que un buen Juez debe ser, ante todo, un buen oyente de todas las partes, y espero que se mantenga la buena práctica de las reuniones con todos los operadores que combaten la violencia de género.

A menudo, se tiene la visión de que la justicia es muy lenta...

Creo que es una cuestión de voluntad política, dado que existen muchas soluciones tecnológicas para poder agilizar el trabajo de la oficina judicial como la comunicación electrónica con Fiscalía a diferencia de la actual valija, o la implementación de herramientas para la transcripción de las declaraciones judiciales mediante videoconferencia, o una herramienta de actualización de estados automáticos en el programa de gestión procesal, entre otras….

¿Hay suficiente formación específica entre los jueces sobre violencia machista o bien debería hacerse más?

Los jueces estudiamos los asuntos caso a caso y la formación continua del Consejo General del Poder Judicial en este tipo de materias es muy enriquecedora, además considero que la especialización con un nuevo Jugado de Violencia sobre la Mujer debe ser el camino que seguir frente al Juzgado mixto.

¿Cree que la sociedad es consciente del trabajo diario en un juzgado como el 1 de Sagunt?

Poco o nada se conoce del trasfondo, gestión y coordinación que se debe hacer para poder gestionar unas Diligencias Urgentes de guardia. Todo se hace en una jornada en la que se acumulan 4 ó 5 asuntos de guardia de violencia de género al tiempo que se celebran las vistas de los juicios civiles de familia señalados, normalmente entre 9 y 12 asuntos diarios. Si no fuera por la gestión de toda la oficina no podría llevarse todo y dar el servicio que merecen quienes pisan el juzgado. Luego hay que poner las resoluciones judiciales y eso es trabajo que nos llevamos a casa, son muchas las jornadas de hasta 12 horas en las que no paramos.

¿Ve factible poder volver algún día a los juzgados de Sagunt, aunque sea desde la política?

Mi vocación es prestar servicios de Juez, pero está el dicho “no digas de esta agua no beberé”. Pienso volver a menudo a Sagunto. Es una gran ciudad. En ella hay gente a la que aprecio y que me aprecia, de hecho, he participado en su vida social y cultural yendo a la Passió de Sagunt, disfrutando de las Fiestas patronales y las celebraciones de la Guardia Civil y Policía Nacional.

«Hay muchas soluciones para agilizar el trabajo»