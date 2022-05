Doble cita importante en Gandia

Doble cita importante este sábado en Gandia. La ciudad acoge el play off de ascenso a Segunda RFEF, la antigua Segunda B, y el Atlético Saguntino y CD Acero se juegan la semifinal a partido único en el Guillermo Olagüe. Los primeros en jugársela serán los rojillos que se medirán al Torrent a las 18 horas. A las 21 horas se vivirá la otra semifinal que enfrentará al CD Acero contra el Atzeneta. Al Saguntino le vale el empate para pasar a la final que decidirá quién llega a la fase nacional. Al CD Acero solo la victoria, pues la ventaja corresponde al mejor clasificado. Ambos equipos han montando viajes a Gandía con su afición para que los jugadores se sientan como en casa en esta cita tan importante para el fútbol de la ciudad. El sueño para la ciudad, una final entre CD Acero y Atlético Saguntino, que se puede dar si ambos conjuntos consigue pasar esta tarde y esta noche la eliminatoria

Máxima igualdad en cuanto a los partidos que han diputado este año Saguntino y Torrent, cada uno logró ganar en su casa. En la ida los rojillos se llevaron los puntos por la mínima con un tanto de Álex García, en la vuelta los puntos se quedaron en Torrent con los goles de Adrián Domínguez y Michel. Todo un partido en el que al Saguntino le vale el empate para pasar la semifinal a partido único. A pesar de hacer hecho un final de temporada un poco irregular, los saguntinos se merecen pasar esta eliminatoria y seguir soñando con la promoción de ascenso, pues han estado muchas jornadas rozando el primer puesto de promoción directa que finalmente se llevó el Valencia Mestalla.

El entrenador rojillo, Vicente Mir expresa sobre el importante partido de los saguntinos en promoción de ascenso a Segunda B que: «El partido lo afrontamos como una final. Sabemos que nos jugamos muchísimo, prácticamente todo el trabajo de la liga y por tanto tenemos muchas ganas, ilusión y mucho ánimo para hacer las cosas bien, no cometer errores, y en estos play off el equipo que menos errores cometa es el que ganará. Son partidos muy complicados de jugar, pero muy bonitos. Es algo que no se vive todos los días y el equipo está bien y con ganas de jugar».

«El rival en Torrente nos pasó por encima. Hace un fútbol diferente y allí fueron mejores que nosotros. Hacen un juego más directo de mucha más presión, juego aéreo de mucho competir en cuanto a disputas. Es un conjunto diferente al resto de los que estamos en el play off. Esperamos no cometer los errores de la otra vez y conseguir la victoria. Cualquiera de los que están ahí pueden ganar , pero si nosotros hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, podemos conseguir la victoria. Este será el tercer play off que juega el Saguntino para subir a Segunda B y queremos seguir haciendo historia», añade Mir con respecto al rival.

Acero

El Acero se mide a un rival que no ha podido ganar en los partidos de liga regular, el Atzeneta, un equipo hecho para estar arriba y pelear por el ascenso directo. Pero el equipo revelación de la temporada no piensa ponerle las cosas fáciles a los de Atzeneta y una vez se han colado, por méritos propios, en el play off, van a disputarlo con muchas ganas y fuerza. Es el segundo play off de ascenso a Segunda B que viven los rojiblancos y la ilusión de la afición les va a acompañar en esta cita tan importante para los del Fornás.

El entrenador rojiblanco, Jandro Castro, expresa sobre el partido de play off que: «Afrontamos el play off con mucha ilusión de seguir haciendo cosas importantes, pasar a la siguiente eliminatoria, sabiendo que la gente en Puerto de Sagunto está muy ilusionada con el equipo. Tenemos ganas de seguir adelante y seguir dando alegrías sobre todo para los chavales y para el equipo seguir creciendo es muy importante. Queremos que el trabajo que estamos haciendo se refleje en los resultados».

Con respecto al rival, Jandro Castro añade que: «lo veo como un rival muy bueno. Tienen muy buenos jugadores, muchos de ellos estaban el año pasado en Segunda B, con mucha experiencia en la categoría, con muchos play off, muchos ascensos. Es un rival hecho para estar arriba y para subir. Va a ser muy complicado pero también sabemos que tienen algún punto débil que tenemos que saber aprovechar. Este es el segundo play off a Segunda B que jugará el equipo en su historia y estoy muy feliz de entrar en la historia de este club», acababa.