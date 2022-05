El Fertiberia quiere ganar en Zarautz

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto juega el sábado, 7 de mayo, a las 19.30 horas, en el Airtzbatalde Udal Kiroldegia ante Balonmano Zarautz. El partido es toda una final para los de Toni Malla, que quiere ganar a domicilio para no descolgarse de los equipos que están luchando por el ascenso directo a la Liga Sacyr Asobal.

El entrenador rojiblanco, expresa con respecto a la preparación del partido que «después de la victoria de Novás creo que defensivamente estuvimos muy bien y en ataque no estuvimos veloces o con ritmo, pero teníamos delante un gran rival. Si no hubieran tenido tantas lesiones al principio de temporada sería un equipo que estaría peleando por el asenso directo o la promoción como nosotros. Fue un choque muy táctico, el que entiende de balonmano, sabe que hay mucho trabajo detrás. La victoria fue agónica pero muy importante. Es verdad que los resultados de esta jornada no nos ayudaron pues ganaron los equipos de arriba también, por eso, hay que seguir trabajando, seguir remando y esta semana tenemos una oportunidad muy buena para sumar fuera de casa contra Zarautz».

Con respecto al equipo que tendrán delante Malla añade que: «Que nadie piense que el choque va a ser como el +17 en el Ovni. Es un equipo muy peligroso que tiene una afición muy volcada como nosotros, y juega muy bien en casa. Tienen un juego muy elaborado, muy trabajado , con jugadores muy penetradores y quizá no tanto lanzamiento exterior. Si nosotros hacemos el partido sólido que hicimos en casa contra ellos y somos capaces de evitar nuestros errores defensivos creo que podemos ganarlo», terminaba Malla.