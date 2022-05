Escuela en valenciano muy viva

Fuster recuperó su voz en la Trobada d’Escola Valenciana vivida el sábado en Canet d’ en Berenguer. La Coordinadora per l’Ensenyament en Valenciá-Escola valenciana (Cevcam) ha destacado no solo la inmensa participación de la comunidad educativa de la comarca, sino y sobre todo la recuperación del vigor y la implicación que supone la escuela en la vertebración de una sociedad libre y dinámica.

«L’escola que ens fa lliures» arrancaba un pasacalle que reunía en Canet a más de 4.000 personas dispuestas a vivir la festa pel valencià. «El 95% de la población escolar del Camp de Morvedre ha tenido una participación activa en esta Trobada. Los centros escolares montaron 56 paradetes con sus respectivos talleres además de los numerosos espacios dinámicos, música, murales y actividades de animación que articularon una jornada memorable», apuntaba a Levante-EMV Fina Mateu, presidenta de la Cevcam.

El alcalde, Pere Antoni, dio la bienvenida a la comitiva y se comprometió desde la institución al «desarrollo de políticas públicas que favorezcan la normalización del valencià y apuesten por la autoestima lingüística. No debemos reducir el Valencià a una asignatura dentro de un proyecto curricular, sino que debe ser nuestro vehículo de comunicación y socialización. La puesta en valor de la lengua valenciana está en su uso, su protección y su defensa, pero sobre todo en su estima», dijo.

La Trobada arrancaba con el desfile de todos los centros escolares y la posterior dinámica de talleres y racons d’aprenentatge dispuestos por las calles del núcleo histórico de una localidad que se volcaba con la celebración. La actuación de “Els Estrellats” entusiasmó a un público entregado que supo valorar la fuerza de estos pequeños músicos. Por su parte, Dani Miquel movilizó una vez más a centenares de pequeños seguidores que viven su música y sus danzas con total admiración.

Animación continua

Canet vibró durante toda la tarde en un ambiente lúdico, festivo y comprometido con el futuro de una comarca que anhela mantener su compromiso con la lengua. Els 15 Watts arrebataron bailes y aplausos a un público que esperaba ante todo pasarlo bien. La magia de la Diabòlica de Morvedre puso punto final al festejo.

El edil de educación de Canet, César Gargallo, quiso ensalzar la importancia de recuperar la Festa del Valencià para el municipio. «Estamos sumamente orgullosos de haber vivido una jornada única. Con el disfrute, la dedicación de los colegios e institutos y muy especialmente de las asociaciones locales que se han volcado en la festa per la llengua. Canet demostró una vez más su compromiso con la cultura y el Valencià».

La Trobada , en cualquier caso, no acaba puesto que estamos en tiempo de descuento para el festivalde música en valenciano FesCamp. En concreto, Xavi Sarrià; The Tyets; Jamaleònics y Nonai Sound protagonizarán el concierto de la festa per la llengua el 18 de junio.

fIESTA POR LA LENGUA. 1 Escolares haciendo talleres.

2 Representantes de instituciones y entidades con la pancarta.

3 Castellets en Canet.

4 y 5 Centros educativos en les Trobades F