Mir: «Es el primer paso, todavía nos quedan dos más»

Cara y cruz. Ese es el balance de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF. Hasta allí llegó la fantástica temporada del CD Acero al perder frente al Atzeneta (0-2), mientras que el Atlético Saguntino revivió el ‘Espíritu de Calahorra’ para imponerse al Torrente (2-1) y quedarse a dos pasos de subir, el primero de los cuales les devolverá el próximo fin de semana a Gandia para medirse al verdugo de los rojiblancos.

El entrenador rojillo, Vicente Mir, reconoce de su partido que «fue bastante igualado, el típico de promoción. El rival fue lo que esperábamos, un equipo con buena actitud, disputa y que busca la segunda jugada. Supimos contrarrestarlo bien y conseguimos la victoria en los minutos finales -con goles obra de Borja Mir y Esteve, ambos a pase de Ferran Giner-, que hizo que llegara la alegría. Es el primer paso -añade el míster saguntinista-, todavía quedan dos más y ahora solo vale ganar o empatar».

Como cierre de la fase regional, el Saguntino se enfrentará a un Atzeneta al que se impuso en la primera vuelta (0-1) y empató sin goles en la segunda. Mir apunta que «el domingo nos mediremos a otro rival difícil, que tiene muy buenos futbolistas y está hecho para ascender. Nosotros vamos a preparar el partido de la mejor forma posible. La actitud de pelea, lucha y trabajo tiene que ser como contra el Torrente, con esto tenemos mucho ganado».

El CD Acero, por su parte, puso fin a su magnífica campaña acompañado de su afición, a la que ha vuelto a ilusionar con un equipo etiquetado como la gran revelación de la Tercera valenciana. Un gol antes del descanso y otro en el tiempo de prolongación del partido fueron excesivo castigo para un encuentro que fue «muy igualado», según explica el entrenador del conjunto porteño, Jandro Castro.

El técnico añade que «nosotros tuvimos más la posesión, pero ellos dispusieron de las ocasiones más claras. Mantuvimos nuestro estilo con el fútbol que veníamos haciendo y nos faltó maldad en los metros finales. Aún así tuvimos alguna opción».

Castro lamenta que el 1-0 «nos lo marcaron a balón parado, en un córner, y el 2-0 ya fue en el minuto 93 en una contra, cuando estábamos volcados en intentar marcar y pasar la eliminatoria». El entrenador acerista explica que fue el típico partido de play off «que gana el que menos se equivoca. Dimos la cara y tuvimos nuestras opciones», insiste.

«Volveremos a intentarlo»

Sobre el balance de la campaña «para mi es de 10. Mis jugadores desde el primer día han trabajado muy duro tanto en entrenamientos como en partidos. Yo he sido muy exigente y ellos lo han aguantado. Les estoy muy agradecido, porque tanto a nivel deportivo como humano han tenido un compartimiento fantástico y seguro que volveremos a intentarlo y mis jugadores volverán a un play off, porque después de este año se lo merecen. No se pueden quedar con esta espinita».