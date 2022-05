"Tenemos el reto de seguir creciendo". De este modo se pronunció la presidenta de la asociación de empresarios del Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed, durante la XXI Asamblea General Ordinaria de la entidad que tuvo lugar en el restaurante Les Panses de Albalat dels Tarongers. Este evento, al que acudieron casi un centenar de personas, contó con la presencia de la presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Valencia, Eva Blasco.

«Este año ha sido especialmente difícil para las empresas pues, además de sufrir los efectos de la pandemia, también hemos sufrido y estamos sufriendo una crisis de suministros. La incertidumbre vino para quedarse y nos ha abocado al cambio y en ASECAM trabajamos para apoyar a nuestras empresas en este camino», señaló Cristina Plumed.

Junto a esto, apuntó: «Tenemos el reto de seguir creciendo y de ayudar a crecer a nuestras empresas, de forma sostenible, adaptándose a las nuevas realidades y facilitando todas las herramientas posibles para poderlo hacer, pues son necesarias, no sólo en estos tiempos de incertidumbre, si no para ayudar a construir las empresas del futuro. Todas aquellas empresas que no se adapten tecnológicamente, y que no incluyan en su toma de decisiones la sostenibilidad, no existirán el día de mañana».

Por su parte, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, aseguró que, tras la noticia de la implantación de la gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt II, el Camp de Morvedre «va a ser el motor de la Comunitat Valenciana y de gran parte del estado español en las próximas décadas puesto que esta factoría va a ser importante para toda la actividad económica, ya no solo la relacionada con el sector del automóvil. En relación a ASECAM, Eva Blasco señaló que «las organizaciones territoriales son clave en la nueva etapa de CEV Valencia puesto que vamos a seguir trabajando para fortalecer la vertebración y la cohesión territorial de nuestra provincia».

Durante esta asamblea se dio cuenta del balance económico de la entidad así como de las actividades realizadas por Asecam durante los últimos doce meses. Además, se dieron a conocer las incorporaciones a la Junta Directiva de la entidad empresarial: Carlos Artigues de Zuvamesa, quien preside el Foro ASECAM de Sostenibilidad Ambiental, Ángel Martínez de Gescanet, que será el nuevo presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, y Ventura Martínez que estará al frente de una nueva comisión que se va a crear próximamente, la de séniors. Todos ellos son los nuevos vocales de la Junta Directiva.