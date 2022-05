Los informes psicosociales que pide el juzgado de Sagunt tardan hasta 13 meses

El Gabinete Psicosocial comarcal de Torrent al que está adscrito el partido judicial de Sagunt arrastra una demora de hasta 13 meses en realizar sus informes, dada la falta de personal y la carga de trabajo que soporta, con una sola psicóloga para los partido judiciales de Montcada, Massamagrell, Torrent y Sagunt. Así lo ha asegurado a Levante-EMV la hasta ahora titular del Juzgado número 1 de Sagunt con competencias en asuntos de familia del partido judicial, Begoña Tárrega, quien admite que «como juez de familia se sufre al remitirles casos y ver ese retraso», entre otras cosas, «porque una justicia tardía no es justicia», apunta.

Este tipo de informes son fundamentales cuando hay que decidir qué sistema de guardia y custodia es mejor para un menor de corta edad al que no se le puede tomar declaración, siempre que no haya acuerdo previo entre los progenitores y la no oposición del Ministerio Fiscal. Esos casos no son excepciones y, a diferencia de lo que ocurre en Sagunt, estos informes en València capital pueden llegar a tardar como media siete meses, como afirma la exresponsable del Juzgado de Sagunt.

Desde la Conselleria de Justicia precisan, no obstante, que la plaza de psicólogo del gabinete de Torrent se cubrió en diciembre y la trabajadora social, en marzo. «Cuando la psicóloga llegó había expedientes pendientes desde el año 2019 y ahora está resolviendo los correspondientes a abril de 2021», afirman a preguntas de este diario admitiendo de forma indirecta ese retraso de 13 meses. Junto a ello, apuntaban que «ahora mismo, hay 7 asuntos pendientes del partido judicial de Sagunt. De ellos, dos son de 2021 (febrero y octubre) y de 2022 otros cinco (uno de febrero, dos de marzo y dos de abril)».

La falta de medios personales en el juzgado número 1 de Sagunt, que lleva asuntos de familia, penales y de Violencia de Género, vivió una situación álgida en febrero de 2021.

Entonces, entre las plazas de funcionarios que cesaron por concurso traslado y bajas médicas, llegó a prestarse el servicio tan solo tres funcionarios, cuando la plantilla deben ser siete; arrastrándose esta situación hasta junio de 2021 en el que se cubrieron las plazas.

Posteriormente, la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «agradeció el esfuerzo que se hizo», en opinión de la extitular del Juzgado, pues este organismo informó para que se dotara de más personal desde la Conselleria de Justicia y se nombró un funcionario tramitador de refuerzo para la tramitación de escritos pendientes en la sección civil; aún así, éste solo está nombrado hasta el 30 junio de 2022, por lo que la magistrada confía en que «se aprecie la necesidad de que se mantenga» y continúe este refuerzo, aunque ella ya esté en la Audiencia de Tarragona.