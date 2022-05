La acelerada regresión de un tramo de playa dispara la preocupación en Canet

La acelerada regresión que sufre el tramo norte de la playa de Canet d’ En Berenguer ha disparado la preocupación en la zona, tanto a nivel vecinal como municipal, pues ha dejado imágenes nunca vistas en la población. Este fenómeno se ha acentuado en las últimas 6 semanas, como admitía a Levante-EMV el alcalde, Pere Antoni Chordà, tras haber llevado ya a la zona a responsables de la Demarcación de Costas de Valencia el pasado día 11, «para que pudieran ver ‘in situ’ la situación».

El alcalde afirma que «el cambio ha sido brutal y a peor en solo 90 días», pues en el litoral más cercano a Sagunt no sólo hay piedras en la orilla, sino también hay un visible escalón «de un metro de altura» e incluso un hoyo cuando los bañistas se adentran al mar; dos extremos totalmente nuevos en la localidad.

«Desde hace 6 semanas, el deterioro ha sido abismal. Tras el temporal ‘Celia’ se veía piedra plana por la orilla, pero solo con tres temporales de Levante, la regresión ha sido brutal. En algunas zonas es exageradísimo. Si solo ves la costa, te crees que estás en otro sitio, porque hay piedras y escalón», aseguraba visiblemente indignado.

El alcalde dice tener claro que esto, unido al hoyo en la entrada, complica la entrada y la salida del agua a los bañistas. Por ello, adelantaba la intención municipal de intervenir a principios de junio para «acondicionar la zona en todo lo posible, siempre atendiendo a los límites que nos ponga Costas pues, como el terreno es suyo, haremos hasta donde nos dejen. El permiso lo dan ellos».

El socialista remarcaba que la intención es sufragar la actuación desde el ayuntamiento. «Costas ya nos ha dicho que ellos no harán nada. Uno de ellos incluso nos dijo de dejarlo estar, pero yo lo veo así. Por eso estamos trabajando ya intensamente para actuar, una vez logremos su autorización». El objetivo es hacer «una ‘operación de maquillaje’, como ya hemos hecho otros años, para que se pueda disfrutar bien de la playa. Yo creo que este año, con dinero, eso se podrá solventar. Lo que me preocupa es el año que viene y los sucesivos al ver lo rápido que ha cambiado todo», afirma.

Celeridad

De cara a ese futuro a medio y largo plazo, el alcalde ya aprovechó la visita de los responsables de Costas para pedirles celeridad en sus tramitaciones. «Se deben poner las pilas ya. Nosotros no vamos a dejar perder a playa, pero la administración debe acelerar. La costa está cambiando de forma rapidísima y, por tanto, ellos también deben ajustar sus ritmos», apuntaba.

En este sentido, reconocía que «la Demarcación de Costas de Castellón ha cumplido y en breve Almenara tendrá espigones para proteger su costa». Sin embargo, respecto al proyecto de regeneración de las playas de Sagunto, que prevé la aportación de casi 1 millón de m3 de arena, asegura que la velocidad no es la misma «y cuanto más se retrasa, más perdemos calidad». «A mí en 2021 me dijeron desde Costas que en el 2023 se ejecutaría, pero ahora dicen que igual a partir de 2025 ó 2026 porque falta el informe de impacto ambiental de la extracción de arenas de Cullera. Es una intervención que a Canet siempre nos beneficiará porque lo que nos traerá desde el norte la corriente será arena, no piedra, como ahora. Pero no podemos esperar tanto. Este avance de la regresión tan brutal en solo 90 días no se puede aguantar. Es insostenible. Hasta aquí solo nos llegan rulos de piedras», afirmaba, confesando que lo ocurrido en Canet desde el temporal Celia le ha hecho ver con preocupación que el proyecto de Sagunt no gane velocidad y se asegure la disponibilidad presupuestaria para llevarlo a cabo.

De cara al futuro, también deja claro que el ayuntamiento «se va a mover, porque somos conscientes de que el riesgo es brutal». Así, aseguraba que van a estudiar distintas opciones para pedir intervenciones a Costas.

Reunión informativa

A corto plazo, el gobierno local ha previsto lanzar una campaña informativa e incluso convocar a una reunión vecinal con tal de explicarles las acciones que el ayuntamiento ha pensado hacer este verano en la playa para mejorar su accesibilidad. «Nos esperaremos hasta saber qué es lo que Costas nos deja hacer, pero sí queremos darles todos los detalles de cómo está la situación y cómo intervendremos a principios de junio, pues nos vamos a esperar a hacerlo entonces para que no venga otro temporal y haya sido tirar el dinero público», decía.