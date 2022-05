¡Gracias, Carmen Vega!.

Hoy el mundo sanitario tiene un sentimiento agridulce. Hoy el Camp de Morvedre celebra la merecida jubilación de una de las mejores enfermeras que hemos tenido la suerte de tener trabajando al cuidado de nuestros ciudadanos y es un sentimiento agridulce porque aunque merecida jubilación deja de estar al cuidado de todos nosotros.

Hoy celebramos la jubilación de Doña Carmen Vega Pérez, supervisora del área quirúrgica del Hospital de Sagunto y de servicio de UCMA (Unidad de cirugía mayor ambulatoria ) y de la cual fue fundadora.

Durante los últimos años cabe destacar la gran labor que ha realizado en estos servicios, no sólo estructurales y de gestión, sobre todo la labor de Carmen ha sido humana. Carmen ha llevado el nombre de la Enfermería a su estado más puro, a la esencia de esta profesión, la humana, la entrega a los demás por el impulso más puro que existe, el amor.

El amor a sus pacientes, el amor a sus enfermeras, el amor a su profesión.

Este amor incondicional la ha llevado a ser una trabajadora incansable, a no conocer horarios, a ser la primera y última en salir del hospital, a no saber qué son días de vacaciones, a una entrega absoluta a su trabajo y a todos nosotros.

Ha sido una supervisora ejemplar, firme, austera, exigente y, como bien saben los cientos de profesionales que han pasado a su cargo, todo lo que exigía lo devolvía en una lucha incesante por ellos, por sus derechos, por mejorar sus condiciones laborales y por dejar la profesión en un lugar bien alto.

Si algo cabe destacar de la profesión de enfermería, de entre todas las acciones que se realizan a lo largo de una jornada laboral, a lo largo de un año de trabajo y a lo largo de toda una vida dedicada al trabajo son los momentos y las acciones que cuidan a los pacientes. Carmen ha sabido velar por estos cuidados. Ha sido la persona que ha acompañado a nuestros familiares en momentos de soledad, de miedo, de ansiedad. La que durante años les ha dado la mano, con firmeza, con cariño, con una sonrisa cálida haciéndoles sentir que no estaban solos, haciéndoles sentir seguros.

Sabemos que entre todas las batallas que una vida laboral supone no hubo una más dura que la llamada primera ola. Sabemos lo que nuestro personal sanitario hizo en esos días, de sobra sufrimos aterrados desde nuestras casas una enfermedad desconocida viendo cómo sin material apenas de protección ni medios se enfrentaron a ello.

Esos días el nombre de Carmen Vega resonaba fuera de las paredes del Hospital de Sagunto. Hizo de cada quirófano una UCI improvisada, sin tiempo, con personal entrenado para quirófano. Convirtió la UCMA en una sala de hospitalización en la que albergó el doble de capacidad que se podía, con el personal que disponía. Pero sobre todo fue la líder de Fuenteovejuna. Nunca se luchó más todos a una, nunca se dejó más esfuerzo, más dedicación y más lágrimas que en esta llamada primera ola. Nunca lucharon todos sus trabajadores tan unidos y tan incansables. Tenían todos a un ejemplo a seguir en sus filas porque cuando las fuerzas y el ánimo caía, ahí estaba Carmen Vega, luchando codo con codo, como un soldado más en la batalla. Eso es un líder.

Si hoy perdemos a nuestro cuidado a una persona así, tenemos el consuelo del legado que nos deja. La huella que ha creado en todas las profesionales que se han criado con ella, a las que ha transmitido sus conocimientos, tenacidad y buen hacer en el trabajo, a esos profesionales que ha marcado para siempre en su corazón y que cuando necesitemos una enfermera que nos cuide, que nos arrope, que nos de cariño, seguridad de estar en buenas manos y que necesitemos una palabra de cariño, una sonrisa, o que nos den la mano, tenemos la seguridad que nos cogerán de la mano con la fuerza y el amor que lo hacía Carmen Vega.

Carmen, se abre una nueva etapa en tu vida, llega el momento de disfrutar de tus seres queridos, de tu familia. Un momento más que merecido.

Eres el orgullo de toda una profesión, disfruta tranquilamente de esta nueva etapa porque dejas un legado que continúa, un trabajo impecable y la satisfacción de saber que todo lo que has hecho no ha marcado solo a esta generación de profesionales y pacientes, si no que, emocionadas y con más fuerza que nunca, tus enfermeras transmitirán tu trabajo para marcar la vida de todas las personas que tengan a su cuidado.

¡Gracias, Carmen Vega!.